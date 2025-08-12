"Доброполье упадет быстрее чем Покровск": как произошел прорыв ВС РФ и кто в этом виноват (карты)

Российские силы совершили рывок на Покровском направлении, продвинувшись к селу Золотой Колодец. В войске говорят, что враг использовал себе на пользу системную проблему и попытается развить этот успех.

Российские оккупанты смогли продвинуться в Кучеров Яр и Золотой Колодец с помощью постоянного давления и преимущества в пехоте, теперь враг проводит там накопление сил. Об этом 11 августа заявили аналитики DeepState.

Прорыв ВС РФ на 10 километров — что известно

Отмечалось, что из Кучерова Яра ВС РФ "пролезли" в Веселое, поэтому накапливаются и там. Кроме того, на достигнутом Россия не останавливается, она развивает успех в направлении трассы Доброполье-Краматорск. Захватчики при этом фиксируются в районах Нововодяного и Петровки.

"К сожалению, враг прощупал слабые места для дальнейшего движения, которыми и будет пользоваться, чтобы осуществить подобные попытки", — предупредили аналитики.

ВС РФ продвинулись на Покровском направлении Фото: DeepState

В DeepState объяснили, что вражеский прорыв начался с огневого контроля дронами, после чего РФ нашла места для физического продвижения. Когда оккупанты закрепятся и накопятся, они попытаются двигаться вглубь. Кроме того, противник подтянет экипажи дронов, чтобы усложнить перестройку альтернативной логистики и удержание окружающих позиций для ВСУ.

"С таким развитием событий, если оно не изменится, мы можем наткнуться на момент, что Доброполье упадет быстрее чем Покровск", — подчеркнули аналитики.

В отчете ISW за 11 августа говорится, что в районы вблизи Доброполья проникают российские диверсионные и разведывательные группы, а войска захватили ряд населенных пунктов к юго-востоку от города.

Аналитики показали, где шли бои, на карте боевых действий Фото: ISW

"Преждевременно называть российские достижения в районе Доброполья прорывом на оперативном уровне, хотя российские войска, скорее всего, стремятся расширить свои тактические достижения до прорыва на оперативном уровне в ближайшие дни. (...) Следующие несколько дней в Покровской зоне, вероятно, будут критически важными для способности Украины предотвратить ускоренные российские достижения к северу и северо-западу от Покровска", — спрогнозировали американские аналитики.

Прорыв ВС РФ на 10 километров — что говорит командование

В ОСГВ "Днепр" вечером 11 августа заявили, что ситуация на Добропольском и Покровском направлениях — сложная, и там идут самые интенсивные бои из всего фронта. Отмечалось, что РФ использует преимущество в численности своих войск и несет масштабные потери, пытаясь просачиваться малыми группами мимо первой линии позиций Сил обороны. Командование отмечало, что ситуация заставляет привлекать резервы, но об оккупации территории речь не идет.

Генеральный штаб ВСУ также подтвердил "просачивание" оккупантов на Покровском направлении. Пресс-служба заявила, что решением главнокомандующего Александра Сырского были выделены дополнительные силы и средства для "выявления и уничтожения диверсионных групп противника".

В утренней сводке Генштаба от 12 августа говорится о том, что Силы обороны остановили 48 наступательных действий врага на Покровском направлении. Бои шли в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Владимировка, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лисовка, Зверево, Ореховое, Дачное.

Карта боевых действий на Покровском направлениях Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Также 12 августа стало известно, что определенную полосу обороны на Покровском направлении заняли подразделения корпуса "Азов". Военные спланировали и принимают меры, чтобы блокировать вражеские силы, ситуацию описали как сложную и динамичную.

Почему произошел прорыв ВС РФ на 10 километров

Экс-начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан Кротевич 11 августа публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому, сообщив о критической ситуации на передовой. Он отметил, что Покровск и Мирноград находятся почти в окружении, а Константиновка — в полуокружении.

Кротевич заявил, что проблема развивалась еще с прошлого года, и новосозданные корпуса или ОТГ/ОСГВ в "провальной обстановке" не виноваты. По его словам, все началось со "стирания" резервов, массового раздробления подразделений по всему фронту, а также отсутствия стратегического и оперативного видения ситуации у части военного руководства.

Боец ВСУ Станислав Бунятов заявил, что на Покровском направлении был ряд проблем, в частности нехватка личного состава на позиции и недостаточное количество экипажей БПЛА.

"Такие прорывы — это явно последствия нетрезвой оценки своих сил и средств, а также возможностей врага. Были обстоятельства, указывающие на такие последствия в близком будущем, но на них вовремя не отреагировали", — подчеркнул военный, добавив, что противник использовал системную проблему себе на пользу.

Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" заверил, что никакой заслуги ВС РФ в прорыве нет, ведь по всей линии боестолкновения происходят штурмы примерно одинакового характера и враг почти не фиксирует внимание на отдельных участках.

"Мы опять сами "привозим гол в свои ворота", только теперь проблема не в какой-то бригаде или в ее командире, а уже глобальнее — в тех, кто отдавал приказы на оперативно-стратегическом уровне и совокупностью таких приказов довел ситуацию до критической", — заявил офицер.

Он подтвердил, что ситуация в Донецкой области — критическая, и выразил надежду, что высшее командование изменит приоритеты. По оценке "Алекса", если не отбить оккупированные села и не перерезать коридоры, в ближайшем будущем прорыв ВС РФ может создать "большие проблемы" оперативного или стратегического масштаба.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин также отрицает то, что ситуация на Покровском направлении — контролируемая. Он пояснил, что к ухудшению ситуации привели плохая коммуникация между подразделениями, неэффективное применение войск, ложь на всех уровнях, отсутствие адекватных решений и тому подобное. Сейчас, по словам подполковника, крайне важно остановить продвижение ВС РФ, ведь возможное следствие развития этого успеха — захват всей Донецкой области.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии Фокусу рассказал, что прорыв ВС РФ вызван не плохой организацией обороны, а отсутствием эффективной коммуникации между подразделениями. Оккупанты воспользовались "стыками" зон ответственности, чтобы пройти вперед, и такая ситуация произошла не впервые. В то же время украинская разведка предупреждала о концентрации вражеских сил для подготовки к наступлению, но выводы из этого не сделали.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов предупредил, что украинцам следует готовиться к плохим новостям с Покровского направления. По его мнению, там царит "определенный хаос" в управлении.

Также сообщалось о переброске техники и сил ВС РФ в Запорожскую область. Эксперт Павел Лакийчук объяснил, что так "мозолит глаза" оккупантам на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.