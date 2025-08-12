Российский прорыв под Добропольем: почему Покровск оказался под угрозой (карта)

Российские войска активизировали наступление в районе Доброполья Донецкой области, захватывая ключевые села и продвигаясь к трассе Доброполье-Краматорск. Аналитики DeepState предупреждают: без решительных действий ВСУ Доброполье может пасть быстрее, чем Покровск. Фокус узнал, какие системные ошибки привели к прорыву врага и удастся ли Украине сдержать наступление.

Аналитический канал DeepState вечером 11 августа опубликовал данные о тревожной ситуации в районе Доброполья, где российские войска продвигаются вперед.

В частности, по данным наблюдателей, армия РФ, используя численное преимущество пехоты, захватила Кучеров Яр и Золотой Колодец, где накапливает силы для дальнейшего наступления. Из Кучерова Яра враг проник в Веселое, где зафиксировано около 20 солдат за последние сутки. Россияне пытаются закрепиться на захваченных позициях. Также враг продвигается к трассе Доброполье-Краматорск, закрепляясь в районе Нововодяного и Петровки. Обнаружив слабые места в обороне, противник планирует дальнейшие атаки.

По данным канала, военные на передовой сообщают о серьезных трудностях и отсутствии понимания реального положения дел. Проблему усугубляет то, что в районе Золотого Колодца, Шахово и других населенных пунктов возведены качественные инженерно-фортификационные сооружения, но российская армия их обходит. Военные отмечают, что если противник займет эти позиции, выбить его будет чрезвычайно сложно. Для эффективной обороны нужны не только укрепления, но и достаточное количество подготовленных бойцов и компетентное командование.

DeepState добавляет, что армия РФ планирует полностью оккупировать Золотой Колодец, Кучеров Яр, Веселое и другие населенные пункты. После закрепления враг подтянет дроны, что усложнит логистику и удержание позиций для Сил обороны.

"С таким развитием событий, если оно не изменится, мы можем наткнуться на момент, что Доброполье упадет быстрее чем Покровск", — подытоживают аналитики DeepState.

Из-за прорыва ВС РФ в направлении Доброполья под угрозой целый ряд населенных пунктов Фото: DeepState

В тот же день экс-начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан Кротевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, описав критическую ситуацию на фронте в Донецкой области. По его словам, Покровск и Мирноград находятся на грани окружения российскими войсками, тогда как Константиновка уже оказалась в полуокружении.

Причинами этого Кротевич назвал системные ошибки в управлении украинским войском:

"Системная проблема началась со стирания резервов, массового раздробления подразделений по всей линии фронта, отчетов о "взятом селе" как о победе на фоне провалов целых направлений, распределения мобилизационного ресурса "кумовьям", а также абсолютного отсутствия стратегического и даже оперативного видения театра боевых действий у части военного руководства", — заявил офицер НГУ в соцсети X.

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает ситуацию, которая сложилась в Донецкой области, следствием "действий или бездействия". Он также предупредил об углублении прорыва российской армии в сторону Доброполья:

"Сначала мы "проваливаемся" на уровне взводов. Потом рот. Потом дошла очередь батальонов. Когда дойдет до бригад — враг пустит в ход свои бронетанковые группы, которые активно накапливаются уже с год, и выйдет в тыл, на оперативное пространство", - пояснил он.

Прорыв россиян на Доброполье: какова реакция военного командования Украины

Официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" 11 августа выпустил обращение, где подтвердил "просачивание" российской пехоты вглубь украинских позиций в районе Кучеров Яра, но отрицает, что враг закрепился на этих территориях.

"Ситуация остается сложной, бои в этом регионе являются самыми интенсивными на линии фронта. Однако украинские войска прилагают максимум усилий, чтобы оперативно уничтожать вражеские группы, которые прорываются через первую линию обороны, что успешно удается. Убедительно просим учитывать это и не распространять информацию из непроверенных и недостаточно информированных источников", — подчеркнули в командовании войск "Днепр".

Официальный канал Генштаба ВСУ также подтвердил "просачивание" российских войск в районе села Кучеров Яр. Сейчас главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выделил дополнительные силы для подавления "диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны".

Прорыв россиян на Доброполье: почему произошло внезапное наступление армии РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что российские передовые подразделения продвинулись на 10 км вглубь украинской обороны, достигнув Золотого Колодезя и Веселого. Ширина этого "аппендикса" составляет примерно 1,5 км. Ситуация, по его мнению, хоть и сложная, но не является катастрофической, ведь этот прорыв можно перерезать контратакой, что позволит окружить врага и взять пленных. Однако действовать нужно быстро.

Коваленко утверждает, что это направление — Маяк, Никоноровка, Суворово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман — является одним из самых активных для наступательных действий врага. Россияне пытаются охватить Покровск с севера, продвигаясь к Родинскому, Красному Лиману, а затем к Белецкому, Шевченко и Новоалександровке, чтобы полностью оккупировать Покровск и Мирноград. Прорыв произошел именно между Никоноровкой и Маяком, что стало серьезным провалом обороны.

"Этот прорыв не связан с плохой организацией обороны, а вызван отсутствием эффективной коммуникации между подразделениями. Проблемы в управлении, в частности отсутствие координации между комбригами и комбатами, привели к тому, что враг смог воспользоваться "стыками" ответственности подразделений. Подобные ситуации уже неоднократно случались, например, в районе Очеретино, Торецкой агломерации и Большой Новоселки, где из-за ротации или несогласованности терялись большие территории", — сказал Фокусу обозреватель.

Также, по словам Коваленко, украинская разведка сообщала о концентрации сил российской 51-й общевойсковой армии, усиленной 1-й и 9-й отдельными мотострелковыми бригадами, а также подразделениями 39-й бригады 68-го армейского корпуса и 2-й общевойсковой армии. Эти данные указывали на подготовку наступления, но надлежащего противодействия не было организовано. Выводы из разведывательной информации не были сделаны, что позволило врагу реализовать прорыв.

Напомним, что российские войска продолжают продвижение к линии соприкосновения под Покровском. Оккупанты движутся небольшими группами по 2-3 человека, передвигаясь пешком с рюкзаками, а иногда с носилками.

Также Фокус писал, что Силы обороны Украины успешно освободили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка в Сумской области. ВСУ отбросили врага, полностью вытеснив его за пределы государственной границы.