ВС РФ продвинулись в двух селах под Покровском и перерезали железную дорогу возле Родинского, — боец

Вооруженные силы Российской Федерации закрепились севернее Родинского, готовятся к штурму Белицкого и к продвижению с юга в сторону населенного пункта Дорожное, сообщил украинский военный.

Related video

На Мирноградском направлении в Донецкой области ВС РФ имеют продвижение. Россияне подобрались к Родинскому и продвинулись в двух населенных пунктах. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Под контроль противника перешли 2 населенных пункта — это Суворово и Сухецкое. Также враг закрепился в районе, где перерезана железная дорога севернее Родинского, пока дальше хряки не вышли за этот рубеж. Вероятно, они готовятся к штурму Белицкого или пытаются продвинуться с юга в сторону населенного пункта Дорожное — это логичные направления для дальнейших атак", — проинформировал "Мучной".

Боец добавил, что возле шахты в Родинском продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны, но пока явных успехов они не имеют.

"Ситуация остается критической, потому что шахта и промзона — это стратегически важные объекты, контроль над ними дает преимущество в контроле района", — отметил военный.

Карта боев на Мирноградском направлении

В районе Красного Лимана тоже идут активные боевые действия, сообщил боец. Основные силы врага пытаются закрепиться в восточной части населенного пункта, но Силы обороны держат здесь оборону.

"Вероятно, что сейчас продолжаются зачистки, контратаки и позиционные бои с целью не дать врагу выйти на полный контроль", — подытожил "Мучной".

В сводке Генштаба 11 августа сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Уют, Кучеров Яр, Никаноровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишино, Зверево, Котлино, Ореховое, Дачное и Федоровка.

Карта боев на Покровском направлении

Бои на Покровском направлении: что известно

На Покровском направлении в районе Мирнограда ВС РФ пытаются проводить разведку боем. Оккупанты ищут слабые позиции ВСУ и давят на них, чтобы создать коридор для продвижения.

Когда враг не смог с наскока ворваться в Родинское и захватить ключевые точки, он сместил акцент несколько севернее, рассказал военный эксперт. Теперь под ударом район Суворово вектором на Белицкое.

У россиян есть амбиции обойти Покровско-Мирноградскую агломерацию с восточной стороны. Противник возобновил усилия и на западной стороне, в местности, где еще зимой получил отпор от украинских войск.