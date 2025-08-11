Підтримайте нас RU
ЗС РФ просунулися у двох селах під Покровськом і перерізали залізницю біля Родинського, — боєць

Бої за Покровськ
ЗС РФ | Фото: "24 Канал"

Збройні сили Російської Федерації закріпились північніше Родинського, готуються до штурму Білицького та до просування з півдня у бік населеного пункту Дорожнє, повідомив український військовий.

На Мирноградському напрямку у Донецькій області ЗС РФ мають просування. Росіяни підібралися до Родинського і просунулися у двох населених пунктах. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Під контроль противника перейшли 2 населені пункти — це Суворове та Сухецьке. Також ворог закріпився в районі, де перерізана залізниця північніше Родинського, поки далі кнури не вийшли за цей рубіж. Ймовірно, вони готуються до штурму Білицького або намагаються просунутися з півдня у бік населеного пункту Дорожнє — це логічні напрямки для подальших атак", — проінформував "Мучной".

Боєць додав, що біля шахти в Родинському тривають запеклі бої. Окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони, але поки явних успіхів вони не мають.

"Ситуація залишається критичною, тому що шахта і промзона — це стратегічно важливі об’єкти, контроль над ними дає перевагу в контролі району", — зауважив військовий.

Бої за Мирноград
Карта боїв на Мирноградському напрямку

В районі Червоного Лиману теж точаться активні бойові дії, повідомив боєць. Основні сили ворога намагаються закріпитись у східній частині населеного пункту, але Сили оборони тримають тут оборону.

"Ймовірно, що зараз тривають зачистки, контратаки й позиційні бої з метою не дати ворогу вийти на повний контроль", — підсумував "Мучной".

У зведенні Генштабу 11 серпня повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Никанорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове, Дачне та Федорівка.

Бої за Покровськ
Карта боїв на Покровському напрямку

Бої на Покровському напрямку: що відомо

На Покровському напрямку в районі Мирнограда ЗС РФ намагаються проводити розвідку боєм. Окупанти шукають слабкі позиції ЗСУ та тиснуть на них, щоб створити коридор для просування.

Коли ворог не зміг з наскоку увірватися в Родинське та захопити ключові точки, він змістив акцент дещо північніше, розповів військовий експерт. Тепер під ударом район Суворового вектором на Білицьке.

У росіян є амбіція обійти Покровсько-Мирноградську агломерацію зі східного боку. Противник поновив зусилля і на західному боці, у місцевості, де ще взимку отримав відсіч від українських військ.