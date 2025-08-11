ЗС РФ просунулися у двох селах під Покровськом і перерізали залізницю біля Родинського, — боєць

Збройні сили Російської Федерації закріпились північніше Родинського, готуються до штурму Білицького та до просування з півдня у бік населеного пункту Дорожнє, повідомив український військовий.

На Мирноградському напрямку у Донецькій області ЗС РФ мають просування. Росіяни підібралися до Родинського і просунулися у двох населених пунктах. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Під контроль противника перейшли 2 населені пункти — це Суворове та Сухецьке. Також ворог закріпився в районі, де перерізана залізниця північніше Родинського, поки далі кнури не вийшли за цей рубіж. Ймовірно, вони готуються до штурму Білицького або намагаються просунутися з півдня у бік населеного пункту Дорожнє — це логічні напрямки для подальших атак", — проінформував "Мучной".

Боєць додав, що біля шахти в Родинському тривають запеклі бої. Окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони, але поки явних успіхів вони не мають.

"Ситуація залишається критичною, тому що шахта і промзона — це стратегічно важливі об’єкти, контроль над ними дає перевагу в контролі району", — зауважив військовий.

Карта боїв на Мирноградському напрямку

В районі Червоного Лиману теж точаться активні бойові дії, повідомив боєць. Основні сили ворога намагаються закріпитись у східній частині населеного пункту, але Сили оборони тримають тут оборону.

"Ймовірно, що зараз тривають зачистки, контратаки й позиційні бої з метою не дати ворогу вийти на повний контроль", — підсумував "Мучной".

У зведенні Генштабу 11 серпня повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Никанорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове, Дачне та Федорівка.

Карта боїв на Покровському напрямку

Бої на Покровському напрямку: що відомо

На Покровському напрямку в районі Мирнограда ЗС РФ намагаються проводити розвідку боєм. Окупанти шукають слабкі позиції ЗСУ та тиснуть на них, щоб створити коридор для просування.

Коли ворог не зміг з наскоку увірватися в Родинське та захопити ключові точки, він змістив акцент дещо північніше, розповів військовий експерт. Тепер під ударом район Суворового вектором на Білицьке.

У росіян є амбіція обійти Покровсько-Мирноградську агломерацію зі східного боку. Противник поновив зусилля і на західному боці, у місцевості, де ще взимку отримав відсіч від українських військ.