Тиснуть, щоб створити коридор: під Мирноградом активізувалися ворожі розвідувальні групи

Обстановка на цій Покровському відтинку фронту напружена, повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной". Окупанти намагаються виявляти слабкі позиції українців й тиснуть них, щоб створити собі коридор для просування.

На Покровському напрямку в районі Мирнограда ЗС РФ намагаються проводити розвідку боєм. У Telegram-каналі "Мучной" написав, що росіяни кидають вперед дрібні піхотні групи для короткочасних атак.

"Поки суттєвих рухів не спостерігається. А ось в районі шахти перед Родинським ворог вже пробує створити напруження, декілька разів заходили розвідувальні групи, але їх швидко наші бійці вбили", — розповів "Мучной".

Він додав, що ситуація на вказаній ділянці фронту напружена. Втім, українські артилерійські підрозділи стримують ворожі підходи.

"Загалом, по всьому району діють розвідгрупи — основну силу вони поки тримають для більш серйозного наступу. Готуємося до нових атак противника, бо далеко він не відійшов. Ситуація складна – тримаємо її на контролі", — йдеться в повідомленні.

Карта боїв в районі Мирнограда

У денному зведенні Генштабу ЗСУ 8 серпня повідомлялося, що на Покровському напрямку від початку доби ЗС РФ здійснили 25 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій у районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, та в напрямку Козацького, Дорожнього, Новопавлівки.

"Сили оборони стримують натиск та вже відбили 24 атаки", — йдеться в повідомленні.

Ситуація на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку: що відомо

Російські ДРГ активізують наступ на Покровському напрямку, наближаючись до околиць Родинського та Красного Лиману.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, ЗС РФ намагаються оточити місто щонайменше з трьох сторін, щоб створити умови для тиску та можливого штурму.

Також повідомлялося, що росіяни концентрують ударні групи для прориву вже безпосередньо в Покровськ. Ключовим на цьому етапі стало невелике місто Родинське, якому судилася важлива, але складна доля.