Давят, чтобы создать коридор: под Мирноградом активизировались вражеские разведывательные группы

Обстановка на этом Покровском отрезке фронта напряженная, сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной". Оккупанты пытаются выявлять слабые позиции украинцев и давят их, чтобы создать себе коридор для продвижения.

На Покровском направлении в районе Мирнограда ВС РФ пытаются проводить разведку боем. В Telegram-канале "Мучной" написал, что россияне бросают вперед мелкие пехотные группы для кратковременных атак.

По словам бойца ВСУ, оккупанты пытаются выявлять слабые позиции и давят на них, чтобы создать коридор для продвижения.

"Пока существенных движений не наблюдается. А вот в районе шахты перед Родинским враг уже пробует создать напряжение, несколько раз заходили разведывательные группы, но их быстро наши бойцы убили", — рассказал "Мучной".

Он добавил, что ситуация на указанном участке фронта напряженная. Впрочем, украинские артиллерийские подразделения сдерживают вражеские подходы.

"В общем, по всему району действуют разведгруппы — основную силу они пока держат для более серьезного наступления. Готовимся к новым атакам противника, потому что далеко он не отошел. Ситуация сложная — держим ее на контроле", — говорится в сообщении.

Карта боев в районе Мирнограда

В дневной сводке Генштаба ВСУ 8 августа сообщалось, что на Покровском направлении с начала суток ВС РФ осуществили 25 попыток потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зверево, Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, и в направлении Казацкого, Дорожного, Новопавловки.

"Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 24 атаки", — говорится в сообщении.

Ситуация на Покровском направлении

Российские ДРГ активизируют наступление на Покровском направлении, приближаясь к окрестностям Родинского и Красного Лимана.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, ВС РФ пытаются окружить город как минимум с трех сторон, чтобы создать условия для давления и возможного штурма.

Также сообщалось, что россияне концентрируют ударные группы для прорыва уже непосредственно в Покровск. Ключевым на этом этапе стал небольшой город Родинское, которому суждена важная, но сложная судьба.