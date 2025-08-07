ДРГ давят на фланги, а ВС РФ рвутся в Родинское: боец о штурмах в районе Покровска, детали

Диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Российской Федерации наступают с флангов под Покровском, и иногда им удается приблизиться к окраинам Родинского. Россияне пробираются в лесополосы, но в самом населенном пункте противника нет.

Related video

На Покровском направлении в районе Мирнограда ВС РФ пытаются прорваться к Родинскому и приблизились к Красному Лиману. Об этом в телеграмм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Сейчас на шахте перед Родинским продолжаются ближние бои в промке, также в районах, которые расположены поблизости. Часть шахтного района под огневым контролем врага, плюс под постоянными активными штурмами. Дальше до самого Родинского враг не продвинулся и не закрепился", — проинформировал "Мучной".

Боец добавил, что с флангов наступают вражеские диверсионно-разведывательные группы, иногда им удается приблизиться к окраинам и пробраться в лесополосы, но в самом городе их сил нет. Кроме того, в районе Белицкого тоже напрягается ситуация и продолжаются бои возле Красного Лимана.

"Прямая угроза для города отсутствует, однако ситуация может быстро меняться — фронт здесь изменчив. В Красном Лимане бои продолжаются на восточных окраинах. Продвижение врага не носит масштабного характера, больше похоже на испытание прочности обороны перед большим штурмом", — предупредил "Мучной".

В утренней сводке Генштаба ВСУ 7 августа сообщалось, что на Покровском направлении украинские защитники остановили 38 атак ВС РФ в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Сухецкое, Родинское, Владимировка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Мирноград, Зверево, Удачное, Новоукраинка.

Карта боев на Покровском направлении

Бои на Покровском направлении: что известно

7 августа боец с позывным "Мучной" сообщил, что российская армия работает по Покровску всем доступным вооружением: дронами-камикадзе, КАБами, минометами и тяжелой артиллерией. Давление ВС РФ наблюдается со всех флангов, но до окружения самого города еще далеко.

Также под Покровском замечали работу российского подразделения "Рубикон", которое руководит действиями ДРГ и дронами пытается перерезать украинскую логистику.

В то же время оккупанты зашли в восточные окраины Родинского и собираются действовать по аналогии с операциями в Курской области РФ.

Военкор Богдан Мирошников считает, что на Покровском направлении продолжается проседание украинской обороны. И хотя фланги ВСУ держатся против ожесточенных атак соперника, просматриваются перспективы превращения Покровска и Мирнограда в очередной Бахмут.