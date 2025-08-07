ДРГ тиснуть на фланги, а ЗС РФ рвуться у Родинське: боєць про штурми в районі Покровська, деталі

Диверсійно-розвідувальні групи Збройних сил Російської Федерації наступають з флангів під Покровськом, і подекуди їм вдається наблизитися до околиць Родинського. Росіяни пробираються в лісосмуги, але в самому населеному пункті противника немає.

Related video

На Покровському напрямку в районі Мирнограда ЗС РФ намагаються прорватися до Родинського та наблизилися до Красного Лиману. Про це у телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Зараз на шахті перед Родинським тривають ближні бої у промці, також в районах, які розташовані поблизу. Частина шахтного району під вогневим контролем ворога, плюс під постійними активними штурмами. Далі до самого Родинського ворог не просунувся і не закріпився", — проінформував "Мучной".

Боєць додав, що з флангів наступають ворожі диверсійно-розвідувальні групи, подекуди їм вдається наблизитися до околиць та пробратися в лісосмуги, але в самому місті їхніх сил немає. Крім того, в районі Білицького теж напружується ситуація і тривають бої біля Красного Лимана.

"Пряма загроза для міста відсутня, проте ситуація може швидко змінюватися — фронт тут мінливий. У Красному Лимані бої тривають на східних околицях. Просування ворога не носить масштабного характеру, більше схоже на випробування міцності оборони перед більшим штурмом", — попередив"Мучной".

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 7 серпня повідомлялося, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 атак ЗС РФ в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Сухецьке, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка.

Карта боїв на Покровському напрямку

Бої на Покровському напрямку: що відомо

7 серпня боєць з позивним "Мучной" повідомив, що російська армія працює по Покровську всім доступним озброєнням: дронами-камікадзе, КАБами, мінометами і важкою артилерією. Тиск ЗС РФ спостерігається з усіх флангів, але до оточення самого міста ще далеко.

Також під Покровськом помічали роботу російського підрозділу "Рубікон", який керує діями ДРГ та дронами намагається перерізати українську логістику.

Водночас окупанти зайшли в східні околиці Родинського і збираються діяти за аналогією з операціями в Курській області РФ.

Військкор Богдан Мірошников вважає, що на Покровському напрямку триває просідання української оборони. І хоча фланги ЗСУ тримаються проти запеклих атак суперника, проглядаються перспективи перетворення Покровська і Мирнограда на черговий Бахмут.