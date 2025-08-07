ЗС РФ можуть прорватися з флангів: військовий розповів, як проходять бої під Покровськом (карти)

За словами бійця з позивним "Мучной", російська армія працює по Покровську всім доступним озброєнням: дронамі-камікадзе, КАБами, мінометами і важкою артилерією. Тиск ЗС РФ спостерігається з усіх флангів, але до оточення самого міста ще далеко.

Ситуація на Покровському напрямку далеко не проста: у районі Удачного війська РФ заходять із заходу і південного сходу, щоб затиснути село в кліщі. Йде тиск на дорогу з тилу, єдиний головний шлях підвезення вантажів для ЗСУ, повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

Із Сергіївки — дуже небезпечний маршрут і зараз ситуація на межі. У селищі Котлине противник впирається в крайній південний сектор села для просування вздовж дороги на північ — до траси і в бік шахти західніше.

Селище Леонтовичі (Перше Травня) — у сірій зоні, росіяни вгризаються в південні квартали селища. Однак повністю його не захопили, там ідуть бої за кожну вулицю, загроза прориву в Покровськ із цього напрямку існує.

У районі Чунишиного росіяни активно просуваються в обхід з метою вийти до залізниці та східної околиці Покровська.

"Позиції в селі ще тримаємо, тиск іде із Зеленого та Новоукраїнки. Наші єгері насипають дронами і гальмують просування кнурів, форсувати напрямок їм повністю не вийшло! Також росіяни прагнуть захопити Лисівку і далі обійти з південного сходу", — уточнив військовий.

По Покровську окупанти працюють усім озброєнням: дронами-камікадзе, КАБами, мінометами та важкою артилерією. Тиск спостерігається з усіх флангів, але саме місто ще далеко не оточене.

"Вогневий контроль на трасах — але це ще не повна ізоляція. Місто тримається, але перебуває під постійним вогнем і ризиком прориву", — зауважив він.

Бої на Покровському напрямку сьогодні

Начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону бригади НГУ "Рубіж" Богдан Пантьо розповів про бої на Покровському напрямку нині. Військових перекинули на цю ділянку місяць тому і зараз вони намагаються "врізатися в нову тактику дій".

"Приїхали, зайшли на позиції... Трохи часу нам потрібно було, щоб зрозуміти, як саме тут потрібно воювати. Який саме тут ворог, його тактика і цілі дій", — сказав Пантьо.

Наразі ситуація досить зрозуміла: росіяни не зважають на передній край і прагнуть прорватися в тил.

Ситуація біля Покровська — дані Генштабу ЗСУ

В оперативних даних Генерального штабу ЗСУ на ранок 7 серпня зазначено, що українські військові зупинили 38 атак російських окупантів на Покровському напрямку в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Сухецьке, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне і Новоукраїнка.

Генштаб ЗСУ не повідомляв про обстріли Покровська і загрозу наступу ЗС РФ на місто з різних боків.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у зведенні про оперативну ситуацію в області на ранок 7 серпня пише про обстріли в Покровському районі. У Добропіллі пошкоджено будинок і гараж, у Світлому пошкоджено чотири склади. Також у Шаховому зруйновано три будинки.

Нагадаємо, під Покровськом помічали роботу російського підрозділу "Рубікон", який керує діями ДРГ.

Також окупанти зайшли в східні околиці Родинського і збираються діяти за аналогією з операціями в Курській області РФ.