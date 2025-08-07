ВС РФ могут прорваться с флангов: военный рассказал, как проходят бои под Покровском (карты)

По словам бойца с позывным "Мучной", российская армия работает по Покровску всем доступным вооружением: дронами-камикадзе, КАБами, минометами и тяжелой артиллерией. Давление ВС РФ наблюдается со всех флангов, но сам город еще далеко не окружен.

Ситуация на Покровском направлении далеко не простая: в районе Удачного войска РФ заходят с запада и юго-востока, чтобы зажать село в клещи. Идет давление на дорогу с тыла, единственный главный путь подвоза грузов для ВСУ, сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

Из Сергеевки — очень опасный маршрут и сейчас ситуация на грани. В поселке Котлино противник упирается в крайний южный сектор села для продвижения вдоль дороги на север — к трассе и в сторону шахты западнее.

Поселок Леонтовичи (Первое Мая) — в серой зоне, россияне вгрызаются в южные кварталы поселка. Однако полностью его не захватили там идут бои за каждую улицу, угроза прорыва в Покровск из этого направления существует.

В районе Чунишино россияне активно продвигаются в обход с целью выйти к железной дороге и восточной окраине Покровска.

"Позиции в селе еще держим, давление идет из Зеленого и Новоукраинки. Наши егеря насыпают дронами и тормозят продвижение хряков, форсировать направление им полностью не получилось! Также россияне стремятся захватить Лысовку и далее обойти с юго-востока", — уточнил военный.

По Покровску оккупанты работают всем вооружением: дронами-камикадзе, КАБами, минометами и тяжелой артиллерией. Давление наблюдается со всех флангов, но сам город еще далеко не окружен.

"Огневой контроль на трассах — но это еще не полная изоляция. Город держится, но находится под постоянным огнем и риском прорыва", — заметил он.

Бои на Покровском направлении сегодня

Начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона бригады НГУ "Рубеж" Богдан Пантьо рассказал о боях на Покровском направлении в настоящее время. Военных перебросили на этот участок месяц назад и сейчас они пытаются "врезаться в новую тактику действий".

"Приехали, зашли на позиции… Немного времени нам нужно было, чтобы понять, как именно здесь нужно воевать. Какой именно здесь враг, его тактика и цели действий", — сказал Пантьо.

На данный момент ситуация достаточно понятна: россияне не учитывают передний край и стремятся прорваться в тыл.

Ситуация возле Покровска — данные Генштаба ВСУ

В оперативных данных Генерального штаба ВСУ к утру 7 августа отмечается, что украинские военные остановили 38 атак российских оккупантов на Покровском направлении в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Сухецкое, Родинское, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Мирноград, Зверево, Удачное и Новоукраинка.

По Покровску оккупанты работают всем вооружением

Генштаб ВСУ не сообщал об обстрелах Покровска и угрозе наступления ВС РФ на город с разных сторон.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в сводке об оперативной ситуации по области на утро 7 августа пишет про обстрелы в Покровском районе. В Доброполье повреждены дом и гараж, в Светлом повреждены четыре склада. Также в Шаховом разрушены три дома.

Напомним, под Покровском замечали работу российского подразделения "Рубикон", которое управляет действиями ДРГ.

Также оккупанты зашли в восточные окраины Родинского и собираются действовать по аналогии с операциями в Курской области РФ.