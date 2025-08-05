ВС РФ проникли в Родинское: какие точки под Покровском под наибольшей угрозой, — аналитики (карта)

Аналитики проекта DeepState предупредили, что Вооруженные силы Российской Федерации наступают на Покровск с двух флангов и помнят о сценарии Авдеевки, для реализации которого следует собрать много техники и живой силы. Учитывая это, россияне зашли на восточные окраины Родинского и будут действовать по примеру боев в Курской области. Цель врага — обвал и дезорганизация украинской линии обороны.

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Российские войска действуют на обоих флангах возле Покровска, говорится в заметке DeepState в Telegram-канале. Аналитики объяснили, что падение Родинского даст возможность ВС РФ разместить экипажи дронов на оптоволокне, которые будут держать под ударом площадь диаметром 15-25 км. DeepState отметило, что Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы удержать ситуацию, поскольку бои идут уже на окраине Родинского.

В заметке говорится о ситуации на западном и северном фланге вокруг Покровска. В частности, на западном фланге, в районе Котлиного, ВСУ удалось притормозить наступление РФ. Впрочем, россияне стоят достаточно близко к трассе на Павлоград и держат ее под полным огневым контролем. Логистика этим путем невозможна, отметили аналитики.

Другое угрожающее направление — это Родинское, говорится в заметке. DeepState объяснили, что РФ не действует так, как в Авдеевке, когда для наступления сосредоточили большое количество техники и живой силы. Вместо этого, чтобы оккупировать два крупных города, Покровск и Мирноград, используют другую тактику. Первая цель россиян — удары по логистике, которые приведут к провалу обороны. Чтобы этого добиться, займут Родинское пехотой, а дальше будут действовать дронами, объясняется в заметке.

"[Россияне] уже давно сосредотачивают свое внимание, в первую очередь, на логистике, которая приводит к обвалу обороны и дезорганизованности. Заняв плотную застройку Родинского, враг будет обязательно использовать ее как опорный пункт для насыщения пехоты, а также затянет туда экипажи дронщиков", — отметили аналитики.

Местность возле указанного поселка — низменная, особенно — рядом с селами Шевченко и Гришино, через который проходит логистика группировки ВСУ в Покровске, отметило DeepState.

"Трудно спрогнозировать, ведь все зависит от обстановки, которая сложится в ходе боевых действий, и какие приоритеты выставит враг", — подытожили аналитики.

DeepState опубликовало карту местности вокруг Покровска. Видим, что проникновение ВС РФ в Родинское приближает россиян к дорогам через Шевченко (на Доброполье) и Гришино (на Павлоград). Под ударом врага оказывается Покровск и Мирноград, расположенные на расстоянии 5-6 км на юг.

Наступление РФ — ситуация возле Покровска, 5 августа от DeepState Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

Отметим, 5 августа Фокус писал о наступлении РФ на Покровск и о ситуации возле населенного пункта, который пытаются оккупировать россияне. Как рассказал 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Рубеж" Андрей Отченаш, солдат РФ так много, что он сравнил их с "тараканами". По его словам, российские подразделения изо всех сил движутся вперед и не пытаются закрепиться на новых позициях.

Напоминаем, DeepState рассказали о наступлении РФ под Константиновкой и Токмаком и показали трехкилометровый "язык" ВС РФ, который только что появился на карте.