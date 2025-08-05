ЗС РФ проникли в Родинське: які фланги під Покровськом під найбільшою загрозою, — аналітики (карта)

Аналітики проєкт DeepState попередили, що Збройні сили Російської Федерації наступають на Покровськ з двох флангів і пам'ятають про сценарій Авдіївки, для реалізації якого слід зібрати багато техніки та живої сили. З огляду на це росіяни зайшли на східні околиці Родинського і діятимуть за прикладом боїв в Курській області. Мета ворога — обвал та дезорганізація української лінії оборони.

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Російські війська діють на обох флангах біля Покровська, ідеться у дописі DeepState у Telegram-каналі. Аналітики пояснили, що падіння Родинського дасть можливість ЗС РФ розмістити екіпажі дронів на оптоволокні, які триматимуть під ударом площу діаметром 15-25 км. DeepState наголосило, що Сили оборони докладають максимум зусиль, щоб втримати ситуацію, оскільки бої ідуть вже на околиці Родинського.

У дописі ідеться про ситуацію на західному та північному фланзі навколо Покровська. Зокрема, на західному фланзі, у району Котлиного, ЗСУ вдалось пригальмувати наступ РФ. Втім, росіяни стоять досить близько до траси на Павлоград і тримають її під повним вогневим контролем. Логістика цим шляхом не можлива, наголосили аналітики.

Інший загрозливий напрямок — це Родинське, ідеться у дописі. DeepState пояснили, що РФ не діє так, як в Авдіївці, коли для наступу зосередили велику кількість техніки та живої сили. Замість цього, щоб окупувати два великих міста, Покровськ та Мирноград, використовують іншу тактику. Перша мета росіян — удари по логістиці, які при зведуть до провалу оборони. Щоб цього добитись, займуть Родинське піхотою, а далі діятимуть дронами, пояснюється у дописі.

"[Росіяни] вже давно зосереджують свою увагу, в першу чергу, на логістиці, яка призводить до обвалу оборони і дезорганізованості. Зайнявши щільну забудову Родинського, ворог буде обов'язково використовувати її як опорний пункт для насичення піхоти, а також затягне туди екіпажі дронщиків", — зазначили аналітики.

Місцевість біля вказаного селища — низинна, особливо — поруч з селами Шевченко та Гришине, через який проходить логістика угрупування ЗСУ у Покровську, наголосило DeepState.

"Важко спрогнозувати, адже все залежить від обстановки, яка складеться в ході бойових дій, і які пріоритети виставить ворог", — підсумували аналітики.

DeepState опублікувало карту місцевості навколо Покровська. Бачимо, що проникнення ЗС РФ у Родинське наближає росіян до доріг через Шевченко (на Добропілля) та Гришине (на Павлоград). Під ударом ворога опиняється Покровськ та Мирноград, розташовані на відстані 5-6 км на південь.

Наступ РФ - ситуація біля Покровська, 5 серпня від DeepState Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

Зазначимо, 5 серпня Фокус писав про наступ РФ на Покровськ та про ситуацію біля населеного пункту, який намагаються окупувати росіяни. Як розповів 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Рубіж" Андрій Отченаш, солдатів РФ так багато, що він порівняв їх з "тарганами". З його слів, російські підрозділи з усіх сил рухаються вперед і не намагаються закріпитись на нових позиціях.

Нагадуємо, DeepState розповіли про наступ РФ під Костянтинівкою і Токмаком і показали трикілометровий "язик" ЗС РФ, який щойно з'явився на карті.