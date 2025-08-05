ЗС РФ зайшли в село поруч з Костянтинівкою та прорвались під Торецьком, — DeepState (карти)

Збройні сили Російської Федерації продовжили наступ на східному фронті та просунулись у п'яти точках у Донецькій області. Водночас ворог все ближче до адміністративної межі Дніпропетровської області та "розрізав" позиції українців між Покровськом та Костянтинівкою. Крім того, під Костянтинівкою з'явився тонкий "язик" на 3 км.

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Росіяни окупували село на Краматорському напрямку, ідеться у звіті аналітиків проєкту DeepState у Telegram-каналі. На карті бойових дій з'явились нові позначки з просуванням підрозділів ЗС РФ. Зокрема, ворог проникнув у місцевість під Костянтинівкою, охоплену 50-кілометровою дугою боїв.

Зранку 5 серпня аналітики лаконічно розповіли про ситуацію у трьох точках на лінії фронту навколо Покровська. Ідеться про просування росіян у бік Новопавлівки Дніпропетровської області та у бік Костянтинівки Донецької області.

Новопавлівський напрямок. У дописі DeepState вказано, що ЗС РФ просунулись біля Воскресенки. Село розташоване впритул до адміністративної межі Дніпропетровської області. Аналітики позначили на карті вирівнювання фронту на ділянці довжиною приблизно 4 км і шириною орієнтовно 1,3 км. Зафарбована червоним окупована площа перейшла у сусідню область: ідеться про сіру зону на 700 м у районі Маліївки.

Наступ РФ — ситуація у Воскресенці на Новопавлівському напрямку Фото: DeepState

Краматорський і Торецький напрямки. Згідно з даними DeepState, росіяни окупували село Попів Яр та просунулись до села Полтавки. На карті бойових дій бачимо, що ідеться про західний фланг під Костянтинівкою. Орієнтовне просування росіян — приблизно пів кілометра, свідчить карта аналітиків.

Інша точка, у якій просувались ЗС РФ, — це лінія фронту поруч з Торецьком та Щербинівкою. На карті боїв з'явився "язик", який тягнеться від Диліївки–Дачного у бік Катеринівки–Плещіївки. Довжина прориву — приблизно 3 км, ширина — 200 м, вказали аналітики.

Наступ РФ — ситуація під Костянтинівкою та Торецьком 5 серпня Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому зранку 5 серпня на сторінці Facebook, згадуються населені пункти та напрямки, у яких відбулись штурми ЗС РФ протягом минулої доби. Згідно з даними командування, під Краматорськом зафіксували дві атаки противника, під Торецьком — шість (згадується Щербинівка), під Новопавлівкою — 18.

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ під Покровськом та Новопавлівкою. Зокрема, 25 липня боєць ЗСУ з позивним "Мучной" попередив про загрозу прориву ЗС РФ у Покровськ. З його слів, росіяни накопичують бронетехніку та готуються до штурму міста.

Тим часом 29 липня агентство CNN розповіло про загрозливу ситуацію під Костянтинівкою. Медіа поспілкувалось з українськими військовими, які утримують фронт. Військові розповіли про навалу FPV-дронів на оптоволокні ЗС РФ, які заважають логістиці.

Нагадуємо, 31 липня аналітики DeepState повідомили про окупацію Кам'янського на Запорізькому напрямку та зауважили, що є неузгодженості у повідомленнях Генштабу.