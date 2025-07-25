Готуються до штурму: ЗС РФ тиснуть по всьому фронту під Покровськом, є загроза прориву, — "Мучной"

Український військовий з позивним "Мучной" розповів про продовження наступ Збройних сил Російської Федерації під Покровськом. З його слів, росіяни діють малими піхотними розвідгрупами та бронетехнікою. На одній ділянці Збройні сили України зміцнили позиції, а на іншій є загроза прориву та штурму міста.

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У Збройних силах України бачать загрозливу ситуацію, тому на Покровський напрямок перекинули підкріплення, а також артилерію та дрони, написав "Мучной" у Telegram-каналі. Боєць зауважив, що ЗС РФ діють на усьому фронті навколо міста, і тому є "реальна загроза прориву".

"Мучной" виділив три напрямки активізації росіян на Покровському напрямку.

Село Удачне — на дальньому південно-західному фланзі. Боєць пояснив, що росіяни наближаються до населеного пункту з заходу та півдня, прокрадаються розвідгрупи, застосовують бронетехніку. Він визнав, що "тиск постійний". Тим часом ЗСУ "трохи зміцнили оборону", написав військовий. Село Звірове — село на південно-західній околиці Покровська. Зі слів "Мучного", росіяни проникли у населений пункт, закріплюються та проявляють активність. На думку бійця, росіяни "готуються до штурму міста". Рубежі Піщане-Шевченкове — вказано, що ворог атакує по усій ділянці, при цьому іде в лобові атаки та діє з флангів. Боєць написав, що українські підрозділи тримають позиції і навіть були контратаки.

"Загроза прориву до Покровська реальна, особливо зі сторони Звірового та південно-східного крила", — наголосив "Мучной".

Наступ РФ - "Мучной" про загрозу для Покровська 25 липня Фото: Скриншот

Наступ РФ — деталі

Тим часом у звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився на сторінці Facebook зранку 25 липня, повідомили про 57 штурмів ЗС РФ на Покровському напрямку. Командування перелічило дев'ять населених пунктів вздовж лінії фронту, біля яких відбулись атаки росіян: серед них — і Удачне, і Звірове. Крім того, згадується активізація ворога на північний захід від Покровська — у напрямку Родинське-Володимирівка (у бік Добропілля).

На карті проєкту DeepState можна позначити населені пункти, згадані у дописі "Мучного". Бачимо, що ідеться про спроби наступ РФ на південно-західному фланзі і що Звірове — повністю у сірій зоні. Відстань між "кліщами" боїв, якими росіяни охоплюють Покровськ, — близько 18 км.

Наступ РФ - лінія фронту біля Покровська станом на 25 липня Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ на двох інших відтинках фронту, які стурбували українських військовослужбовців. 24 липня про нові загрози написав боєць 24 окремої штурмової бригади Збройних сил України Святослав Бунятов. З'ясувалось, що група російських диверсантів засіла у Торському на Лиманському напрямку. Зі слів бійця, росіяни ведуть кругову оборону і створюють проблеми українським підрозділам.

Про ще один проблемний напрямок написав військовий з позивним "Алекс" зранку 25 липня. Боєць повідомив, що ЗС РФ прорвались у село Степногірськ, розташоване на трасі Е405 на Запоріжжя. З його слів, ворог збирає бронетехніку і можлива спроба нового штурму. "Алекс" зауважив, що командири на місцях можуть передавати неправдиву інформацію про ситуацію. Тим часом Генштаб ЗСУ підтвердив бої біля Степногірська, але запевнив, що усі атаки відбиті.

Нагадуємо, 24 липня військові ЗСУ повідомили про проблеми з супутниковим зв'язком Starlink: Фокус розбирався, чи є альтернативи.