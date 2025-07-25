Готовятся к штурму: ВС РФ давят по всему фронту под Покровском, есть угроза прорыва, — "Мучной"

Украинский военный с позывным "Мучной" рассказал о продолжении наступления Вооруженных сил Российской Федерации под Покровском. По его словам, россияне действуют малыми пехотными разведгруппами и бронетехникой. На одном участке Вооруженные силы Украины укрепили позиции, а на другом есть угроза прорыва и штурма города.

Related video

В Вооруженных силах Украины видят угрожающую ситуацию, поэтому на Покровское направление перебросили подкрепление, а также артиллерию и дроны, написал "Мучной" в Telegram-канале. Боец отметил, что ВС РФ действуют на всем фронте вокруг города, и поэтому есть "реальная угроза прорыва".

"Мучной" выделил три направления активизации россиян на Покровском направлении.

Село Удачное — на дальнем юго-западном фланге. Боец пояснил, что россияне приближаются к населенному пункту с запада и юга, прокрадываются разведгруппы, применяют бронетехнику. Он признал, что "давление постоянное". Тем временем ВСУ "немного укрепили оборону", написал военный. Село Зверево — на юго-западной окраине Покровска. По словам "Мучного", россияне проникли в населенный пункт, закрепляются и проявляют активность. По мнению бойца, россияне "готовятся к штурму города". Рубежи Песчаное-Шевченково — указано, что враг атакует по всему участку, при этом идет в лобовые атаки и действует с флангов. Боец написал, что украинские подразделения держат позиции и даже были контратаки.

"Угроза прорыва в Покровск реальна, особенно со стороны Звериного и юго-восточного крыла", — подчеркнул "Мучной".

Наступление РФ — "Мучной" об угрозе для Покровска 25 июля Фото: Скриншот

Наступление РФ — детали

Между тем в отчете Генштаба ВСУ, который появился на странице Facebook утром 25 июля, сообщили о 57 штурмах ВС РФ на Покровском направлении. Командование перечислило девять населенных пунктов вдоль линии фронта, возле которых состоялись атаки россиян: среди них — и Удачное, и Зверево. Кроме того, упоминается активизация врага к северо-западу от Покровска — в направлении Родинское-Владимировка (в сторону Доброполья).

На карте проекта DeepState можно обозначить населенные пункты, упомянутые в заметке "Мучного". Видим, что речь идет о попытках наступления РФ на юго-западном фланге и что Зверево — полностью в серой зоне. Расстояние между "клещами" боев, которыми россияне охватывают Покровск, — около 18 км.

Наступление РФ — линия фронта возле Покровска по состоянию на 25 июля Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ на двух других отрезках фронта, которые обеспокоили украинских военнослужащих. 24 июля о новых угрозах написал боец 24 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Святослав Бунятов. Выяснилось, что группа российских диверсантов засела в Торском на Лиманском направлении. По словам бойца, россияне ведут круговую оборону и создают проблемы украинским подразделениям.

О еще одном проблемном направлении написал военный с позывным "Алекс" утром 25 июля. Боец сообщил, что ВС РФ прорвались в село Степногорск, расположенное на трассе Е405 на Запорожье. По его словам, враг собирает бронетехнику и возможна попытка нового штурма. "Алекс" отметил, что командиры на местах могут передавать ложную информацию о ситуации. Тем временем Генштаб ВСУ подтвердил бои возле Степногорска, но заверил, что все атаки отбиты.

Напоминаем, 24 июля военные ВСУ сообщили о проблемах со спутниковой связью Starlink: Фокус разбирался, есть ли альтернативы.