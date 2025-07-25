Сбой Starlink: как несколько часов без связи изменили ситуацию на передовой

Сбой Starlink на фронте и потеря связи могли привести к падению дронов, потере контроля над подразделениями на передовой и потенциальному преимуществу врага. Фокус разбирался, есть ли у Украины альтернатива Starlink и почему опасно зависеть от одной системы связи.

Related video

В ночь на 25 июля украинские военные столкнулись с неожиданной проблемой — десятки терминалов Starlink внезапно вышли из строя. Связь пропала на ключевых участках фронта, включая самые горячие направления — Харьковское, Донбасское и Запорожское.

О глобальном сбое первыми сообщили военные из подразделений, активно использующих Starlink для координации дронов, передачи разведданных и связи между подразделениями. Техника просто отказалась работать: устройства либо не подключались к сети, либо мгновенно теряли сигнал.

Проблема оказалась не локальной — похожие сбои фиксируются и в других странах. В соцсетях уже появились жалобы от пользователей из США, Франции, Польши и Новой Зеландии. На сайте DownDetector пик жалоб пришелся именно на ночь на 25 июля.

В компании SpaceX подтвердили проблему. В официальном сообщении указано, что "некоторые пользователи могли испытывать проблемы с подключением".

Для Украины подобные технические сбои имеют особый вес. Starlink давно стал критически важной инфраструктурой на войне — от него зависит как разведка, так и управление БПЛА, связь в тылу и на передовой. Без стабильного доступа к спутниковому интернету рискует оказаться под угрозой целый пласт боевых операций.

Это не первый случай, когда в работе Starlink на фронте возникают трудности. Однако нынешний инцидент отличается масштабом: сбой одновременно охватил многие регионы и был неожиданным.

В ВСУ пока официально не комментируют ситуацию, однако в военных кругах активно обсуждают, насколько опасной может оказаться такая уязвимость.

2,5 часа без Starlink: как это сказалось на фронте

По словам военного эксперта Олега Жданова сбой Starlink действительно сильно и негативно повлиял на ситуацию на фронте.

"Скажу прямо: наши "птички" — особенно разведывательные дроны, которые часами висят в воздухе для наблюдения, — массово упали. Все из-за потери канала связи: если дрон работал через Starlink, он сразу становился неуправляемым", — говорит Фокусу эксперт.

То же касается и роботизированных платформ, которые также полагаются на этот спутниковый интернет. Но самое опасное, по словам Жданова, — это потеря связи с подразделениями, которые находятся непосредственно на линии фронта. Это критично.

"Что еще хуже — враг узнал об этой проблеме практически одновременно с нами. Потому что мы сами быстро распространили информацию через медиа. И это могло сыграть нам в минус: на отдельных направлениях россияне могли воспользоваться моментом и попытаться атаковать наши позиции. Я не говорю, что это было массово, но такая угроза точно существовала", — продолжает Жданов.

Связь на фронте: есть ли альтернатива Starlink

"Когда была угроза, что нас оставят без разведданных, некоторые европейские страны предлагали нам альтернативные каналы спутниковой связи. У них есть собственные спутники, которые могут нам помочь. Но для этого нужно перенастраивать технику: у них другие антенны, другие частоты. Нужно закупать спутниковые телефоны, устанавливать их в войска. То есть — альтернатива есть, но к ней надо быть заранее готовыми. А кто же знал, что система "ляжет"?!" — говорит Жданов.

Вообще потеря связи — очень тревожный сигнал. Ведь не только Украина полагается на Starlink — половина мира сейчас им пользуется. И самое неприятное в этой ситуации то, что значительная часть украинских терминалов — это те, которые предоставлены Пентагоном. Они, как отмечает Жданов, работают на защищенных частотах, к которым сам Илон Маск не имеет доступа. Если же сломалась вся система — это шок даже для Пентагона.

Заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что в Украине есть другие направления и альтернативы, которые могут обеспечить связь.

"И здесь важно еще раз подчеркнуть: не существует единого идеального решения. Для каждой задачи нужен индивидуальный подход. Мы должны быть готовы к тому, что либо у Илона Маска будет плохое настроение, либо действительно случится какой-то глобальный сбой — и вся система может лечь. Поэтому, как в авиации, на каждую критическую систему должна быть дублирующая.

Что касается альтернатив, то да, мы сейчас рассматриваем варианты. Например, Amazon тоже работает над запуском собственной спутниковой группы, и это одно из возможных направлений. Но, если говорить реально — мы уже имеем решение: это классические системы связи, которые использовались ранее, например, оптоволоконные линии или радиорелейная связь. Они не идеальны, требуют доработки, но в определенных случаях даже лучше, ведь обеспечивают зашифрованный, стабильный, автономный канал связи", — говорит Фокусу Храпчинский.

По его словам, хотя эти системы считаются старыми, иногда оказываются надежнее ультрасовременных. Просто эти системы надо восстановить, обновить и адаптировать к современным потребностям — ведь объемы передаваемой информации сейчас намного больше, чем в прошлом веке.

"И еще важный момент: даже военным нужно ответственно относиться к тому, как передается информация. Не следует полагаться на WhatsApp или другие мессенджеры. Мы слишком расслабились из-за того, что Starlink работает "из коробки": включил и все есть. Но в армии связь должна быть закрытой, шифрованной, надежной — и к этому надо возвращаться", — отмечает эксперт.

По словам Храпчинского, опытные военные сейчас открыто говорят: в каждой машине должно быть несколько независимых каналов связи. Это очередной урок: универсальных решений не существует. Всегда должен быть резерв — дублирующая система, которая способна подстраховать в критический момент и не дать остаться без координации на поле боя.

Напомним, 25 июля Илон Маск отреагировал на перебои в работе Starlink.

Также Фокус писал о том, что почти 500 спутников Starlink сгорели в атмосфере.