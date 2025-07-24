Диджитал Российско-украинская война
Глобальный сбой Starlink: терминалы перестали работать на фронте
В ночь на 24 июля произошел масштабный сбой в работе сети спутникового интернета Starlink — пользователи по всему миру потеряли доступ к сети. В Украине о проблемах сообщили и военные.
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Компания Starlink официально подтвердила, что имеет "глобальные проблемы с сетью". В то же время она не сообщает, когда будет восстановлена связь.
Проблемы с подключением также зафиксировали украинские военные. О неисправности терминалов сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Бровди, что терминалы Starlink не функционируют.
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