Глобальный сбой Starlink: терминалы перестали работать на фронте

В ночь на 24 июля произошел масштабный сбой в работе сети спутникового интернета Starlink — пользователи по всему миру потеряли доступ к сети. В Украине о проблемах сообщили и военные.

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Компания Starlink официально подтвердила, что имеет "глобальные проблемы с сетью". В то же время она не сообщает, когда будет восстановлена связь.

Проблемы с подключением также зафиксировали украинские военные. О неисправности терминалов сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Бровди, что терминалы Starlink не функционируют.

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