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Глобальний збій Starlink: термінали перестали працювати на фронті
У ніч на 24 липня стався масштабний збій у роботі мережі супутникового інтернету Starlink — користувачі по всьому світу втратили доступ до мережі. В Україні про проблеми повідомили й військові.
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Компанія Starlink офіційно підтвердила, що має "глобальні проблеми з мережею". Водночас вона не повідомляє, коли буде відновлено зв'язок.
Проблеми з підключенням також зафіксували українські військові. Про несправність терміналів повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді, що термінали Starlink не функціонують.
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