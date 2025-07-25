"Извините за сбой": Маск отреагировал на перебои в работе Starlink

Миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск извинился за сбой в работе сети спутникового интернета Starlink, пообещав восстановить связь в ближайшее время.

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"Услуга будет восстановлена в ближайшее время. Извините за сбой", — написал Маск в сети Х.

Он также отметил, что SpaceX устранит первопричину, чтобы этого не повторилось в будущем.

В то же время, что именно стало причиной сбоя в работе Starlink Маск не указал.

Пост Маска Фото: Скриншот

Отметим, что некоторые украинские военные после 23:00 по киевскому времени сообщили, что работа спутниковой сети по чуть-чуть начала восстанавливаться.

"Старлинки понемногу приходят в себя", — написал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Эту же информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Опять работать начинает", — отметил Коваленко.

Напомним, вечером 24 июля произошел масштабный сбой в работе сети спутникового интернета Starlink.

Фокус также писал о том, что почти 500 спутников Starlink сгорели в атмосфере.