"Вибачте за збій": Маск відреагував на перебої у роботі Starlink

Мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск вибачився за збій у роботі мережі супутникового інтернету Starlink, пообіцявши відновити зв'язок найближчим часом.

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"Послуга буде відновлена найближчим часом. Вибачте за збій", — написав Маск у мережі Х.

Він також наголосив, що SpaceX усуне першопричину, щоб цього не повторилося у майбутньому.

Водночас, що саме стало причиною збою у роботі Starlink Маск не вказав.

Пост Маска Фото: Скриншот

Зазначимо, що деякі українські військові після 23:00 за київським часом повідомили, що робота супутникової мережі по трохи почала відновлюватись.

"Старлінки потроху приходять в себе", — написав офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".

Цю ж інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Знову працювати починає", — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, надвечір 24 липня стався масштабний збій у роботі мережі супутникового інтернету Starlink.

Фокус також писав про те, що майже 500 супутників Starlink згоріли в атмосфері.