"Вибачте за збій": Маск відреагував на перебої у роботі Starlink
Мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск вибачився за збій у роботі мережі супутникового інтернету Starlink, пообіцявши відновити зв'язок найближчим часом.
"Послуга буде відновлена найближчим часом. Вибачте за збій", — написав Маск у мережі Х.
Він також наголосив, що SpaceX усуне першопричину, щоб цього не повторилося у майбутньому.
Водночас, що саме стало причиною збою у роботі Starlink Маск не вказав.
Зазначимо, що деякі українські військові після 23:00 за київським часом повідомили, що робота супутникової мережі по трохи почала відновлюватись.
"Старлінки потроху приходять в себе", — написав офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".
Цю ж інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
"Знову працювати починає", — зазначив Коваленко.
Нагадаємо, надвечір 24 липня стався масштабний збій у роботі мережі супутникового інтернету Starlink.
Фокус також писав про те, що майже 500 супутників Starlink згоріли в атмосфері.