Майже 500 супутників Starlink згоріли в атмосфері: в чому причина та чи є небезпека

Документ, поданий до Федеральної комісії зв'язку США, свідчить, що в період між груднем 2024 року та травнем 2025 року 472 супутники Starlink від американської компанії SpaceX згоріли в атмосфері.

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Супутники Starlink розраховані приблизно на п'ять років служби. По закінченню цього терміну їх спрямовують в атмосферу Землі, де вони згорають, пише CNET.

Як зазначають у виданні, SpaceX двічі на рік подає звіти до Федеральної комісії зі зв'язку ША (FCC) про стан свого супутникового угруповання. На момент грудневої перевірки лише 73 супутники були виведені з орбіти за попередній шестимісячний період. Тому перше настільки масштабне знищення супутників викликало занепокоєння у вчених.

"Як завжди, людство проводить новий експеримент з нашим довкіллям. Ми робимо те, чого природа ще не робила", — сказав астрофізик Джонатан Макдауелл.

SpaceX наполягає, що процес сходу з орбіти безпечний. Компанія оцінює ризик людських жертв у "менше ніж 1 на 100 мільйонів", стверджуючи, що супутники SpaceX "перевищують галузеві стандарти щодо можливості знищення".

Водночас дослідники все частіше знаходять метали з космічних кораблів у стратосфері. Іноді космічне сміття навіть досягає Землі. До прикладу, минулого літа на фермі в Саскачевані, Канада, було знайдено 5,5-фунтовий шматок алюмінію з супутника Starlink.

У жовтні минулого року група вчених навіть написала відкритого листа до Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) з проханням призупинити запуски нових супутників через "шкідливі гази та метали в нашій атмосфері".

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Окремі зразки, взяті Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень, виявили "алюміній та екзотичні метали" у 10% частинок уламків у стратосфері. Вони прогнозують, що ця цифра може зрости до 50% "залежно від кількості супутників, що запускаються на низьку навколоземну орбіту". Проте наразі невідомо наскільки та яким чином ці метали можуть нашкодити планеті.

"Це частина ширшої історії про те, як космічна активність зросла до такої міри, що ми маємо вплив на навколишнє середовище, якого раніше не мали. Ми перебуваємо на етапі, коли багато речей, які раніше можна було просто ігнорувати та вважати "занадто дрібними, щоб про них турбуватися", тепер достатньо великі, щоб нам потрібно на них звернути увагу", — зазначив Макдауелл.

Нагадаємо, у Китаї запустили супутниковий інтернет у 5 разів швидший, ніж Starlink.

Також повідомлялось, що РФ розробляє зброю, яка може становити загрозу супутникам Starlink.