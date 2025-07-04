Почти 500 спутников Starlink сгорели в атмосфере: в чем причина и есть ли опасность

Документ, поданный в Федеральную комиссию связи США, свидетельствует, что в период между декабрем 2024 года и маем 2025 года 472 спутника Starlink от американской компании SpaceX сгорели в атмосфере.

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Спутники Starlink рассчитаны примерно на пять лет службы. По истечению этого срока их направляют в атмосферу Земли, где они сгорают, пишет CNET.

Как отмечают в издании, SpaceX дважды в год подает отчеты в Федеральную комиссию по связи ША (FCC) о состоянии своей спутниковой группировки. На момент декабрьской проверки только 73 спутника были выведены с орбиты за предыдущий шестимесячный период. Поэтому первое столь масштабное уничтожение спутников вызвало беспокойство у ученых.

"Как всегда, человечество проводит новый эксперимент с нашей окружающей средой. Мы делаем то, чего природа еще не делала", — сказал астрофизик Джонатан Макдауэлл.

SpaceX настаивает, что процесс схода с орбиты безопасен. Компания оценивает риск человеческих жертв в "менее чем 1 на 100 миллионов", утверждая, что спутники SpaceX "превышают отраслевые стандарты по возможности уничтожения".

В то же время исследователи все чаще находят металлы с космических кораблей в стратосфере. Иногда космический мусор даже достигает Земли. К примеру, прошлым летом на ферме в Саскачеване, Канада, был найден 5,5-фунтовый кусок алюминия со спутника Starlink.

В октябре прошлого года группа ученых даже написала открытое письмо в Федеральную комиссию по связи (FCC) с просьбой приостановить запуски новых спутников из-за "вредных газов и металлов в нашей атмосфере".

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Отдельные образцы, взятые Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, обнаружили "алюминий и экзотические металлы" в 10% частиц обломков в стратосфере. Они прогнозируют, что эта цифра может вырасти до 50% "в зависимости от количества спутников, запускаемых на низкую околоземную орбиту". Однако пока неизвестно насколько и каким образом эти металлы могут навредить планете.

"Это часть более широкой истории о том, как космическая активность выросла до такой степени, что мы имеем влияние на окружающую среду, которого раньше не имели. Мы находимся на этапе, когда многие вещи, которые раньше можно было просто игнорировать и считать "слишком мелкими, чтобы о них беспокоиться", теперь достаточно большие, чтобы нам нужно на них обратить внимание", — отметил Макдауэлл.

Напомним, в Китае запустили спутниковый интернет в 5 раз быстрее, чем Starlink.

Также сообщалось, что РФ разрабатывает оружие, которое может представлять угрозу спутникам Starlink.