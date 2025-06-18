В Китае запустили спутниковый интернет в 5 раз быстрее, чем Starlink: как это удалось

Ученые достигли передачи данных 1 гигабит в секунду (GBPS) от геостационального спутника на землю, используя только 2-ваттный лазер. Это в пять раз быстрее, чем Starlink.

Related video

Starlink работает в 550 км над Землей. Максимальная скорость передачи данных этого провайдера обычно достигает всего нескольких Мбит/с. Основной проблемой в спутниковой лазерной линии является атмосферная турбулентность, которая искажает и ослабляет сигналы. Чтобы решить эту проблему, исследователи из Китая разработали новый метод "AO-MDR Synergy", пишет interestingengineering.com.

Спутниковую связь улучшили с помощью зеркал

Ученые предложили новый метод, который не допускает падения качества связи, даже когда сигнальная мощность очень низкая. Они проверили все на практике в Обсерватории Лицзян на юго-западе Китая.

Используя 1,8-метровый телескоп, команда наблюдала за одним из спутников, находящемся в 36 705 км от поверхности Земли. Телескоп был оснащен высокотехнологичным массивом 357 крошечных, индивидуально управляемых микрозеркал, которые являются частью адаптивной системы оптики. При помощи зеркал ученые намеревались направить в нужное русло входящий лазерный свет, который был искажен в атмосферной турбулентности. После исправлений, лазерный луч разделяли на 8 каналов и обрабатывали для извлечения наиболее надежных данных при помощи специального преобразователя. Потом определяли, какой из каналов дает самый надежный и самый сильный сигнал.

Специально разработанный алгоритм анализировал прочность сигнала и качество каждого из 8-ми каналов базового режима в реальном времени. Затем он определил 3 самых сильных и самых последовательных сигнала среди 8-ми каналов. Результаты были впечатляющими: исследователи увидели заметное увеличение силы сигнала. Они удостоверились в том, что повышенная сила сигнала не была случайностью.

Чем лазерная связь лучше обычной

Ключевым преимуществом этого метода является сокращение ошибок во время передачи данных. Это напрямую отражается в увеличении вероятности полезных сигналов, которое выросло с 72% до 91,1%.

Улучшение важно для передачи высоких данных, где даже небольшие ошибки могут иметь серьезные последствия, — уверяют ученые. Например, картинка видео в формате HD будет выглядеть более четкой, а кадры — плавными.

Лазерная связь обеспечивает гораздо более широкую полосу пропускания для быстрой и эффективной передачи данных. Это может предложить преимущества, такие как более быстрые загрузки и беспроблемная потоковая передача высокой четкости, резюмируют авторы материала.