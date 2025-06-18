У Китаї запустили супутниковий інтернет у 5 разів швидший, ніж Starlink: як це вдалося

Вчені досягли передачі даних 1 гігабіт на секунду (GBPS) від геостаціонального супутника на землю, використовуючи лише 2-ватний лазер. Це в п'ять разів швидше, ніж Starlink.

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Starlink працює за 550 км над Землею. Максимальна швидкість передавання даних цього провайдера зазвичай сягає лише кількох Мбіт/с. Основною проблемою в супутниковій лазерній лінії є атмосферна турбулентність, яка спотворює і послаблює сигнали. Щоб вирішити цю проблему, дослідники з Китаю розробили новий метод "AO-MDR Synergy", пише interestingengineering.com.

Супутниковий зв'язок поліпшили за допомогою дзеркал

Учені запропонували новий метод, який не допускає падіння якості зв'язку, навіть коли сигнальна потужність дуже низька. Вони перевірили все на практиці в Обсерваторії Ліцзян на південному заході Китаю.

Використовуючи 1,8-метровий телескоп, команда спостерігала за одним із супутників, що розташований за 36 705 км від поверхні Землі. Телескоп був оснащений високотехнологічним масивом 357 крихітних, індивідуально керованих мікродзеркал, які є частиною адаптивної системи оптики. За допомогою дзеркал вчені мали намір спрямувати в потрібне русло вхідне лазерне світло, яке було спотворене в атмосферній турбулентності. Після виправлень, лазерний промінь розділяли на 8 каналів і обробляли для вилучення найбільш надійних даних за допомогою спеціального перетворювача. Потім визначали, який з каналів дає найнадійніший і найсильніший сигнал.

Спеціально розроблений алгоритм аналізував міцність сигналу і якість кожного з 8-ми каналів базового режиму в реальному часі. Потім він визначив 3 найсильніші та найпослідовніші сигнали серед 8-ми каналів. Результати були вражаючими: дослідники побачили помітне збільшення сили сигналу. Вони впевнилися в тому, що підвищена сила сигналу не була випадковістю.

Чим лазерний зв'язок кращий за звичайний

Ключовою перевагою цього методу є скорочення помилок під час передачі даних. Це безпосередньо відбивається у збільшенні ймовірності корисних сигналів, яке зросло з 72% до 91,1%.

Поліпшення важливе для передачі високих даних, де навіть невеликі помилки можуть мати серйозні наслідки, — запевняють науковці. Наприклад, картинка відео у форматі HD виглядатиме чіткішою, а кадри — плавнішими.

Лазерний зв'язок забезпечує набагато ширшу смугу пропускання для швидкої та ефективної передачі даних. Це може запропонувати переваги, такі як більш швидкі завантаження і безпроблемне потокове передавання високої чіткості, резюмують автори матеріалу.