Россия может взорвать ядерные боеголовки в космосе, чтобы уничтожить Starlink, — СМИ

Россия разрабатывает арсенал оружия, которое может ей помочь победить в космической войне с Западом. Это может представлять угрозу американским спутникам Starlink.

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Об этом пишет Forbes.

Как отметила главный директор по космической безопасности и стабильности в фонде Secure World Foundation, одна из ведущих мировых экспертов по космической безопасности и космическим вооружениям Виктория Самсон, РФ испытывает свою противоспутниковую ракету "Нудоль". Ее использовали ранее для того, чтобы взорвать космический аппарат СССР на низкой околоземной орбите.

Самсон говорит, что Россия может оборудовать ракеты "Нудоль" ядерными боеголовками. А они представляют угрозу для всех космических аппаратов США на низкой околоземной орбите.

"В радиус действия "Нудоля" попадают все космические аппараты — от Международной космической станции (МКС) до спутников SpaceX Starlink, которые передают широкополосную связь осажденным украинцам, и космических аппаратов Planet Labs, которые создают потрясающие фотографии высокого разрешения, на которых зафиксировано движение российских танков и ракетных бригад во время вторжения", — указано в статье.

Эксперт добавила, что до сих пор не понятно, сколько таких ракет может запустить Москва:

"Я бы предположила, что их будет несколько, просто чтобы иметь резерв на случай проблем с первой... Но это будет настолько эффективное оружие, что целый флот не понадобится".

Эксперт считает, что взрыв ядерной бомбы на орбите может также быстро привести к гибели всех астронавтов, находящихся поблизости.

В то же время Елена Гроссфельд из Королевского колледжа Лондона говорит, что Россия вряд ли использует ядерное оружие. Подрыв части американского кольца спутников — это огромный риск для нее, потому что может вызвать контратаку США.

"Я думаю, что угроза российского ядерного удара в космосе — это скорее средство саботажа, чем реальное уничтожение американских спутников", — уверена она.

Напомним, российские дроны, которыми атакуют украинские города, имеют капсулы с ядовитым веществом CS, которое синтезировали почти сто лет назад и с тех пор использовали в аэрозольных гранатах. Эти капсулы начали находить недавно в "Шахедах".

Ранее Фокус также писал, что лазерное оружие США может сбивать дроны России и Ирана и изменить ход войны.