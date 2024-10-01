Лазерное оружие США собьет дроны России и Ирана: как и когда оно изменит войны

Ученые больше веки пытались создать для военных рабочий комплекс, стреляющий лазерными лучами, и только недавно они добились значительного успеха. Теперь США планируют вооружить такими системами каждый взвод ПВО.

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Армия США впервые в истории сбила дрон с помощью высокоэнергетического лазерного оружия в мае 2024 года. Издание Popular Mechanics выяснило у экспертов, как и почему технология может кардинально изменить боевые действия уже в ближайшем будущем.

Успех после века неудач

В мае появилась информация о том, что военные США с помощью лазера сбили несколько беспилотников во время боя в неуказанном месте на Ближнем Востоке, что стало первым случаем, успешного применения такого оружия. Представитель американской армии не смог подтвердить или прокомментировать происшествие из-за "целей оперативной безопасности", военные инсайдеры приписывают успех "паллетизированной высокоэнергетической лазерной системе" — Palletized High Energy Laser System или сокращенно P-HEL.

"Это знаменательная веха в разработке высокоэнергетического лазерного оружия", — говорит Марк Нис, генеральный директор компании Directed Energy Consultants и бывший глава лазерного подразделения Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США.

Лазерное оружие сбивает дроны Фото: Lockheed Martin

Еще в 1897 году писатель-фантаст Герберт Уэллс задумал марсианский тепловой луч как идеальное оружие, наводящееся так же легко, как прожектор, и уничтожающее все, к чему прикасается. Ученые тоже давно говорят о больших перспективах лазерного оружия, но раньше не могли реализовать потенциал по разным причинам. Они с начала 20-го века исследовали много разных концепций "лучей смерти", в основном безуспешно, хотя попытки использовать направленные радиоволны для поражения целей привели к созданию радаров. Альберт Эйнштейн Эйнштейн представил теорию лазера в 1917 году, а военное финансирование помогло в 1960 году провести первую демонстрацию.

Впрочем, после даже после этого процес надолго застрял на месте из-за технических проблем. Дело в том, что очень сложно и затратно запустить луч достаточной мощности, чтобы уничтожить вражеский самолет, танк или корабль. Зато вполне реально и практично прожечь оболочку ракеты, заставив ее упасть, не долетев до цели. Поэтому лазеры рассматривались как средство против ракетной угрозы СССР, а после Карибского кризиса президент США Джон Кеннеди присвоил лазерной противоракетной обороне "высший национальный приоритет".

13 ноября 1973 года инженерам наконец удалось сбить цель с помощью лазера на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико — это был небольшой радиоуправляемый самолет. Но проблемы не исчезли, они заключались в недостаточной прочности, надежности и мощности лазерных установок, пригодных для боя. Многомиллиардный проект YAL-1 Airborne Laser, в основе которого лежала система мегаваттного класса на самолете, был испытан в 2002 году, а в 2014 был тихо "похоронен" из-за малой дальности.

Сейчас у США более 30 разных программ, связанных с мощным лазерным оружием. Американских военных на Ближнем Востоке не впечатлила система Directed Energy Maneuver Short-Range Air Defense (DE M-SHORAD), возможно, из-за того, что луч сложно долго удерживать на цели для нанесения урона.

Лазерный туз в рукаве США

По информации Popular Mechanics, единственна система, которая сработала должным образом — это P-HEL. В ее основе — лазерная система LOCUST от оборонной компании BlueHalo. Оборудование весом 1,5 тонны оснащена лазерным излучателем, наводится с помощью контроллера Xbox и обеспечивает противовоздушную оборону на 360 градусов.

LOCUST система вырабатывает 20 кВт мощности — довольно мало по сравнению с другими комплексами. Например, DM M-SHORAD и XN-1 LaWS выдают 50 кВт, а Iron Beam — целых 100 кВт. Секрет успеха LOCUST заключается в хорошей фокусировке этой мощности на точке диаметром в полсантиметра, что позволяет прожечь сталь такой же толщины.

"Когда у вас хорошая стабильность и контроль, вы получаете очень эффективное взаимодействие с меньшей мощностью. Разница в захвате, наведении и управлении лучом", — объяснил генеральный директор BlueHalo Джонатан Манимейкер.

BlueHalo специализируется на лазерной связи уже более сорока лет. Ее системы обеспечивают высокоскоростные каналы передачи данных на Международную космическую станцию ​​и военные спутники США. Это позволило компании накопить огромный опыт в управлении лучом и удержании его на быстро движущейся цели. Именно это и обеспечило эффективность LOCUST.

Система управления лучом на основе искусственного интеллекта позволяет LOCUST распознавать и классифицировать беспилотники, чтобы ударить по самому уязвимому месту. По словам Джонатана Манимейкера, квадрокоптеру лазер может прожечь ротор, а более крупным дронам — разрезать крыло, будто пилой. LOCUST может справиться с любыми беспилотными аппаратами, включая крупные ударные дроны, используемые Россией и Ираном. P-HEL — лишь одно из решений, компания также установила свой комплекс на военные транспортные средства.

Войны не будут прежними: будущее лазерного оружия

Появление рабочего лазерного оружия, считают аналитики, как нельзя кстати. По некоторым оценкам, сейчас в Украине на долю небольших дронов приходятся до 80% потерь на поле боя. В январе 2024 года в результате атаки БПЛА на военную базу США неподалеку от границы с Сирией погибли трое военных и еще более 40 получили ранения.

"Угроза была еще пять лет назад, но у нас были другие приоритеты. Теперь же приоритет этой угрозы поднялся до уровня, когда принимаются срочные меры", — отметил Марк Нис.

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Большим преимуществом лазерного оружия является дешевизна и практически неограниченный боезапас, который определяется лишь количеством доступной электроэнергии. Сейчас значительную часть тактической ПВО США обеспечивают зенитные ракеты Stinger, которые весьма эффективны против боевых самолетов и вертолетов, но стоят 480 000 долларов за штуку. К тому же, их слишком мало, чтобы противостоять стаям беспилотников. Лазеры должны выступить последней линией обороны в многоуровневой системе, чтобы быстро поражать большое количество вражеских дронов, используя скорость света, то есть лазерного излучения.

Считается, что зеркальные поверхности отражают лазеры и мешают им атаковать цель. Марк Нис опроверг эту теорию. По его словам, на сегодняшний день разработчики из BlueHalo не нашли ни одного материала для покрытия дронов, который бы значительно влиял на скорость прожигания, во время испытания разница составила меньше одной секунды. В то же время, отражающие поверхности позволяют легче отслеживать цели в небе.

После того, как лазерное оружие доказало свою эффективность в бою, военные могут быстро развернуть его в больших масштабах. Марк Нис поделился, что армия США планирует провести заключительные соревнования между разными комплексами, а за ними последуют контракти на массовые поставки. При этом военные получат по лазерной установке на взвод. Для надежной защиты неба может потребоваться совместная работа нескольких систем в одном месте, чтобы получить перекрывающиеся секторы огня.

Ранее писали, как работает лазерное оружие и почему его сложно применять в боях. Профессор аэрокосмических наук Иэн Бойд считает, что эта технология продолжит стремительно развиваться, и лазеры смогут поражать много разных целей.