Новый "выжигатель" дронов опередит лазерный DragonFire: кто получит это устройство

Британское энергетическое оружие RFDEW может поражать дроны на суше, в воздухе и на море выстрелами стоимостью 12 центов.

Related video

Радиочастотное направленное энергетическое оружие (RFDEW), разработанное Департаментом оборонного оборудования и обеспечения Великобритании (DE&S) и Лабораторией оборонной науки и технологий (DSTL), может поступить на вооружение британской армии в 2026 году. Об этом пишет Shephar.

Сообщается, что RFDEW создана для борьбы с вражескими беспилотниками на суше, в воздухе и на море. Комплекс излучает радиоволны, чтобы нарушить или повредить критические электронные компоненты дронов, заставляя их упасть. Стоимость одного выстрела оценивают в 10 пенсов (12 центов).

По данным издания, оружие пребывает на трехлетней экспериментальной стадии. После завершение этого этапа энергетическое оружие может поступить на вооружение британской армии в 2026 году.

Система RFDEW Фото: Thales

Как отмечает портал Defence Express, в таком случае "выжигатель" дронов опередит DragonFire в скорости поставки в армию на один год, так как развертывание в британских войсках лазерного комплекса запланировано на 2027 год.

"RFDEW и DragonFire вполне можно рассматривать как конкурентов, при этом направленное электромагнитное оружие имеет определенные преимущества над лазерным при аналогичной "копеечной" стоимости выстрела", — подчеркнули в издании.

Напомним, Корпус морской пехоты США получит мощное микроволновое оружие Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS) для борьбы с роями беспилотников, которое является последней версией системы вооружения Leonidas от компании Epirus.

В свою очередь Государственное агентство по вооружениям Южной Кореи впервые продемонстрировало возможности недавно разработанного в стране лазерного оружия, предназначенного для уничтожения вражеских беспилотных летательных аппаратов.