Будущее уже наступило: армия США получит новое микроволновое оружие против БПЛА

Система ExDECS может уничтожать целый рой дронов одним выстрелом стоимостью 5 центов, утверждает производитель.

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Корпус морской пехоты США получит мощное микроволновое оружие Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS) для борьбы с роями беспилотников, которое является последней версией системы вооружения Leonidas от компании Epirus. Об этом пишет Forbes.

Сообщается, что система ExDECS была разработана с учетом требований морской пехоты в борьбе с быстро растущей угрозой БПЛА. В частности, разработчики учитывали опыт применения беспилотников в ходе российско-украинской войны.

Оружие Leonidas первого поколения

"Просто посмотрите на цифры, и вот вам уроки, извлеченные из Украины. Это будущее, о котором мы так много говорили, уже наступило сегодня, и у нас есть технологии, чтобы от него защититься", — заявил генеральный директор Epirus Энди Лоуэри.

Как отмечает глава компании-производителя, ранее лучшим решением против дронов считались средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако сейчас радиоэлектронное подавление в лучшем случае частично эффективно. Многие солдаты в Украине носят дробовики, чтобы защитить себя от FPV-дронов, однако даже лучшим стрелкам будет трудно защититься от одновременной атаки более чем пятидесяти БПЛА. Система ExDECS создана именно для таких случаев.

Сообщается, что ExDECS может уничтожать как отдельные дроны, так и большие рои беспилотников. Это оружие имеет некоторое сходство с лазерными установками, однако лазер фокусирует свою энергию на небольшой точке, а микроволновое оружие может излучать широкое поле энергии, которое отключает всю электронику внутри дронов.

Главным преимуществом ExDECS производитель называет экономическую эффективность. Один выстрел обходится всего в пять центов.

Как отмечают в издании, предыдущая модель энергетического оружия Epirus была "крошечной", по сравнению с аналогичным устройством конкурентов. Благодаря компактной твердотельной электронике систему ExDECS удалось сделать еще меньше. Это важно, так как морских пехотинцам нужна легкая установка, которую можно буксировать за стандартными транспортными средствами для максимальной мобильности.

"Твердотельная, программно-управляемая, длинноимпульсная мощная микроволновая печь — то, что мы делаем в Epirus — продемонстрировала эффективность против спектра электронных угроз, включая цели за пределами беспилотников. Теоретически, все, что имеет электронный импульс, будет уязвимо для Epirus HPM", — утверждает Энди Лоуэри.

По данным издания, первую система ExDECS американские морпехи получат к концу этого года. Оружие будет интегрировано с системой управления и контроля авиации Корпуса морской пехоты США для полевых экспериментов и "многоплатформенного тестирования в экспедиционных сценариях".

Напомним, в январе сообщалось, что компания Raytheon и Исследовательская лаборатория Воздушных сил США завершили полевые испытания микроволновой системы обезвреживания воздушных целей CHIMERA.

Кроме того, в мае стало известно, что в Великобритании прошли испытания мобильного оружия направленной энергии (DEW) в рамках проекта EALING. Новые системы работают за счет излучения мощных радиоволн, нарушающих работу любого электрооборудования, в том числе беспилотных аппаратов.