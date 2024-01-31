Дешево сбивает воздушные цели без ракет: США испытали микроволновое оружие CHIMERA

Невидимые потоки энергии выводят из строя электронику и так обезвреживают цели. Компания хочет создать передвижные установки для использования на бортах самолетов, кораблей и наземного транспорта.

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Вооруженная компания Raytheon и Исследовательская лаборатория Воздушных сил США (AFRL) завершили полевые испытания микроволновой системы обезвреживания воздушных целей CHIMERA. Об этом сообщает консорциум RTX.

Как рассказывает ресурс "Милитарный", высокомощная система микроволновых антенн CHIMERA предназначена защищать военные объекты от воздушных объектов на средней и большой дальности. Технология также позволяет считывать данные о цели и непрерывно отслеживать ее полет. В рамках испытаний направленные потоки энергии поразили несколько статических целей различной конфигурации.

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Мощное оборудование высвобождает волны энергии которые перегружают электронику и выводят таким образом устройства из строя.

"Мощные микроволновые системы являются экономически эффективными и надежными решениями, которые играют важную роль в многослойной обороне, увеличивая глубину обороны и предоставляя бойцам больше возможностей для быстрой победы над противниками, — говорит Колин Вилан, президент передовых технологий компании Raytheon, — Успешное испытание CHIMERA является свидетельством крепкого партнерства между Raytheon и AFRL, а также нашей преданности разработке некинетических решений, которые могут противостоять все более сложным угрозам".

Антенна микроволнового оружия Фото: Raytheon

CHIMERA разработана в рамках в рамках программы ВМФ США Directed Energy Front-line Electromagnetic Neutralization and Defeat (DEFEND). Стоимость контракта с флотом на три года составляет 31,3 млн долларов. Поставка рабочих прототипов системы ожидается в 2025-2026 финансовых годах.

Ежегодно американское оборонное ведомство тратит примерно 1 млрд долларов на разработку оружия, которое бы направленной энергией поражало воздушные цели с бортов наземного транспорта, самолетов и кораблей.

Компания Raytheon ранее объявила, что намерена построить две мощные микроволновые антенные системы. Ранее сообщалось о планах Raytheon по созданию микроволнового оружия.