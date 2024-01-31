Дешево уражає повітряні цілі без ракет: США випробували мікрохвильову зброю CHIMERA

Невидимі потоки енергії виводять з ладу електроніку і так знешкоджують цілі. Компанія хоче створити пересувні установки для використання на бортах літаків, кораблів та наземного транспорту.

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Збройна компанія Raytheon та Дослідницька лабораторія Повітряних сил США (AFRL) завершили польові випробування мікрохвильової системи знешкодження повітряних цілей CHIMERA. Про це повідомляє консорціум RTX.

Як розповідає ресурс "Мілітарний", високопотужна система мікрохвильових антен CHIMERA призначена захищати військові об’єкти від повітряних об’єктів на середній та великій дальності. Технологія також дозволяє зчитувати дані про ціль та безперервно відстежувати її політ. У рамках випробувань спрямовані потоки енергії уразили кілька статичних цілей різної конфігурації.

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Потужне обладнання вивільняє хвилі енергії котрі перевантажують електроніку та виводять таким чином пристрої з ладу.

"Потужні мікрохвильові системи є економічно ефективними та надійними рішеннями, які відіграють важливу роль у багатошаровій обороні, збільшуючи глибину оборони та надаючи бійцям більше можливостей для швидкої перемоги над супротивниками, — каже Колін Вілан, президент передових технологій компанії Raytheon. — Успішне випробування CHIMERA є свідченням міцного партнерства між Raytheon та AFRL, а також нашої відданості розробці некінетичних рішень, які можуть протистояти дедалі складнішим загрозам".

Антена мікрохвильової зброї Фото: Raytheon

CHIMERA розроблено у межах у рамках програми ВМФ США Directed Energy Front-line Electromagnetic Neutralization and Defeat (DEFEND). Вартість контракта з флотом на три роки складає 31,3 млн доларів. Постачання робочих прототипів системи очікується у 2025-2026 фінансових роках.

Щороку американське оборонне відомство витрачає приблизно 1 млрд доларів на розробку зброї, яка б спрямованою енергією уражала повітряні цілі з бортів наземного транспорту, літаків та кораблів.

Компанія Raytheon раніше оголосила, що має намір збудувати дві потужні мікрохвильові антенні системи. Раніше повідомляли про плани Raytheon зі створення мікрохвильової зброї.