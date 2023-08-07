Убийственный луч: как работает электромагнитное оружие и когда его будут применять в бою

Рельсотроны смогут уничтожать ракеты врага прямо из космоса — еще на подлете, микроволновое оружие убережет мирное население от смерти, а лазерное — никогда не промахнется.

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Многие уже слышали о разработках так называемого энергетического оружия. Однако, несмотря на то что оно заявляется как более эффективное, пока что его не применяют столь широко, как "классическое". Почему? Фокус поможет найти ответ на этот вопрос.

Футуристическое оружие

Многие виды оружия, которые еще 20 лет назад называли не иначе как "футуристическими", теперь активно испытываются на полигонах. К такому оружию следует относить:

микроволновое оружие,

электромагнитные рельсотроны,

лазерное оружие.

Вполне возможно, что в течение следующих нескольких десятилетий рельсотроны, лазеры, различное лучевое оружие найдет широкое применение И причин тому несколько.

Во-первых, большая часть вооружений данного типа либо не требует боеприпасов, либо требует незначительного их количества. Благодаря этому орудия дешевы в эксплуатации и обслуживании.

Во-вторых, электромагнитное оружие стреляет со скоростью света, а некоторые типы футуристических видов оружия могут достигать горизонта.

Как работает система активного отбрасывания

Однако есть и недостатки. Создать лазерные или микроволновые установки достаточно мощными, чтобы их можно было использовать в качестве оружия, и достаточное компактными, чтобы сделать их переносными, — весьма сложно. Вполне вероятно, что подобные виды вооружений мы не увидим еще десятки лет. Однако сегодня существуют системы, которые можно устанавливать на военных кораблях, самолетах, автомобилях типа Humvee.

Что такое электромагнитное оружие

Электромагнитное энергетическое оружие (ЭЭО) использует электромагнитную энергию, чтобы вывести из строя оборудование или вызвать неприятные ощущения, такие как жар или боль, у людей. Как правило, электромагнитное оружие, направленное на живую силу, не имеет целью уничтожение людей, а лишь их вывод из строя. Тем не менее оно может быть и смертоносным, если люди окажутся очень близко к нему. Цель состоит еще и в том, чтобы снизить вероятность гибели мирного населения.

Хотя многие виды такого оружия существуют пока только на бумаге, на сегодняшний день известно о существовании оружия направленной энергии, таких как:

система активного отбрасывания (Active Denial System — ADS),

импульсный энергетический снаряд (Pulsed Energy Projectile — PEP),

усовершенствованный тактический лазер (Advanced Tactical Laser — ATL),

электромагнитная бомба,

рельсотрон,

электромагнитная пушка.

Как работает электромагнитное оружие

На сегодняшний день ADS является самым совершенным видом электромагнитного оружия, состоящего на вооружении армии США. Система активного отбрасывания генерирует электромагнитное излучение для нагрева подобно микроволновой печи, используя не микро-, а миллиметровые волны. Миллиметровые волны проникают на глубину трех листков бумаги. Это означает, что они нагревают только поверхности, в отличие от микроволн, которые могут прогревать различные материалы с большей толщиной и плотностью. В результате воздействия миллиметровых волн, у человека возникает сильное ощущение жара, которое прекращается, как только он окажется вне зоны действия электромагнитного излучения. Хотя цель ADS состоит в том, чтобы вызвать боль без ожогов, в ходе испытаний некоторые участники их получили.

Как работает система лазерного оружия

Импульсный энергетический снаряд, в отличие от системы активного отбрасывания, использует лазерные импульсы для нанесения удара, который вызывает боль и паралич. Удар возникает, когда электромагнитный импульс попадает в цель достаточной плотности, например, в человека. Считается, что этот тип оружия может использоваться для разгона толпы, но есть опасения касательно неизвестных последствий и возможности использования PEP для пыток. Аналогичный тип электромагнитного оружия, усовершенствованный тактический лазер, предназначен для установки на самолеты. Однако ATL не является нелетальным оружием, потому что не способен убивать.

Электронная (или электромагнитная) бомба является, по сути, генератором радиоволн высокой мощности. Цель ее применения — выведение из строя, или уничтожение, электронного оборудования, используемого силами врага. Такая бомба также принадлежит к виду нелетального оружия. Электромагнитные бомбы бывают низкочастотными и высокочастотными. Первые наводят, как правило, на линии электропередачи, а вторые — непосредственно на электронные устройства, которые нужно уничтожить.

Что такое электромагнитное импульсное оружие, как оно работает

Рельсотрон, который успешно разрабатывается не только в США, но и во Франции, стреляет токопроводящими снарядами (легкий полимер + ионизированный газ), разгоняемыми с помощью силы Ампера. Оружие получило свое название благодаря рельсам, которыми служат два параллельных электрода. Эти электроды подключены к источнику мощного постоянного тока, вследствие чего электропроводная масса между рельсами разгоняется, замыкает электрическую цепь, создает ускорение вследствие силы Ампера, которая, в свою очередь, действует на рельсы. Когда рельсы отталкиваются друг от друга, снаряд вылетает. У рельсотрона много недостатков, например, импульс тока должен быть достаточно мощным и резким, иначе снаряд просто испарится. Поэтому рельсы должны обладать очень высокой проводимостью, снаряд — наименьшей массой, источник тока — как можно большей мощностью и меньшей индуктивностью. Тем не менее, если ученые смогут решить проблемы рельсотрона, то его можно будет применять из космоса, уничтожая вражеские ракеты на подлете.

Электромагнитная пушка — новый тип оружия, который в КНР должны будут поставить правоохранителям. Известно, что модель CS/LW21, стреляющая небольшими дисками, похожими на монеты, прошла испытания. Она работает как катушечная пушка, где для ускорения снаряда применяют электроэнергию. Плюс электромагнитной пушки в том, что она способна регулировать силу выстрела в зависимости от расстояния или вида цели. CS/LW21, в принципе, можно назвать нелетальным оружием, однако ранить оно может, так как его пули пробивают стекло и деревянные доски 3 мм. Более того, они относительно тонкие и плоские, а потому могут впиваться в тело человека, в отличие от резиновых пуль.

Китайская Электромагнитная пушка

В будущем, возможно, появится "космическое" энергетическое оружие. Сегодня ученые и военные обсуждают возможность использования спутников, находящихся на геосинхронной орбите. Они могли бы собирать солнечную энергию и отправлять ее приемнику на Земле в виде рассеянного микроволнового луча.

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