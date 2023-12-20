Сверхмощное микроволновое оружие будет сбивать ракеты со скоростью света: кто его получит

Некинетическое оружие нового типа поможет военным защищаться от быстрых и маневренных воздушных угроз, тратя меньше денег на каждый выстрел.

Related video

Дочерняя компания RTX — Raytheon, — спроектирует, изготовит и испытает две мощные микроволновые антенные системы, которые будут использовать направленную энергию для борьбы с воздушными угрозами. Предприятие рассказало подробности на своем сайте.

Новые прототипы систем high-power microwave (HPM) будет разработана на базе противоэлектронной сверхмощной микроволновой системы защиты авиабазы увеличенного радиуса действия CHIMERA, говорится в официальном сообщении. Техника будет спроектирована таким образом, чтобы ее можно было легко транспортировать и быстро развертывать на передовой.

"Некинетическое оружие является ключевым элементом обороны Америки", — сказал Колин Уилан, президент отдела передовых технологий компании Raytheon. — "Новые версии мощных микроволновых систем Raytheon представляют собой экономичные и надежные решения, которые работают со скоростью света, позволяя нашим военным защищаться от быстрых и маневренных воздушных угроз".

Сумма контракта, заключенного Raytheon с ВМС и ВВС США в рамках программы Directed Energy Front-line электромагнитной нейтрализации и поражения (DEFEND), составила 31,3 млн долларов США. Устройства должны быть сделаны максимум за три года. Работа над этим контрактом ведется в Тусоне, штат Аризона (США) в партнерстве с Исследовательской лабораторией ВВС США, Подразделением Дальгрена Центра надводных боевых действий ВМС и заместителем министра обороны по исследованиям и разработкам. Ожидается, что прототипы будут поставлены в 2024 и 2026 годах.

Важно

Убийственный луч: как работает электромагнитное оружие и когда его будут применять в бою

Ранее мы сообщали о том, что армия США получила первые лазерные системы ПВО. Данный тип оружия способен сбивать дроны со скоростью света.