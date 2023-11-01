Микроволновка против роя дронов: военные испытали прототип системы Leonidas (видео)

Leonidas может быстро стрелять по целям с почти мгновенным эффектом, не перегреваясь и уничтожать волны дронов.

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Компания Epirus завершила первоначальные государственные приемочные испытания своего прототипа мощного микроволнового устройства Leonidas, предназначенного для борьбы с роями дронов. Об этом сообщается 1 ноября на официальном сайте компании.

IFPC-HPM — это разработанная на базе Leonidas система противодействия рою беспилотных авиационных систем и это первый из четырех прототипов подобного оружия, которые Epirus поставит новому командованию армии США для обеспечения защиты и обороны в сегменте киберпространства (RCCTO) в рамках контракта, заключенного в декабре 2022 года.

Прототип системы класса IFPC, или Indirect Fires Protection Capability, — это система противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности, разработанная для защиты войск от дронов, ракет, а также минометных и артиллерийских снарядов. Он будет защищать стационарные и полустационарные объекты. Система IFPC будет состоять из комплекса перехватчиков жесткого поражения, а также мощного микроволнового оборудования.

Leonidas молжет сбивать целые рои дронов Фото: Epirus

По словам компании, Leonidas может быстро стрелять по целям с "почти мгновенным эффектом", не перегреваясь, а механизм системы исключает необходимость перезарядки. "Операторы могут точно и безопасно контролировать импульс HPM системы для преследования отдельных БПЛА и групп, в зависимости от ситуации", — говорится в заявлении компании.

Такое оружие относится к разряду электромагнитного. Работает оно благодаря сверхмощному электромагнитному излучению СВЧ-диапазона (0,3-300 ГГц). Оператор направляет излучение на объект (например, дрон), под воздействием которого его электронная "начинка" (радиоэлектронные и оптические элементы) просто сгорает.

Как утверждают инженеры Epirus, в рамках испытаний успешно опробованы возможности Leonidas в сценариях атак волны дронов и уничтожение отдельных их единиц. Так же была испытана надежность системы при высочайшей интенсивности боя, т.е. налетов беспилотников в больших масштабах и практически без перерывов между атаками.

По данным компании, система продолжит проходить армейскую оценку и испытания, которые будут способствовать разработке тактики, методов и процедур для оперативного использования. В рамках контракта с RCCTO впоследствии в армию будут поставлены еще три прототипа. Эти системы также пройдут дополнительное тестирование.

Ранее Фокус сообщал, что Германия завершила испытание лазерной пушки LWD. Оружие успешно прошло испытания против беспилотников и наземных целей, подтверждая свою эффективность в морских условиях.