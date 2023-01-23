Cистема против БПЛА будет "поджаривать" дроны, как микроволновка, и уничтожать их

В компании Epirus заявляют, что Leonidas работает эффективнее любого современного средства ПВО.

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Компания Epirus подписала контракт с армией США на $66 млн на разработку оружия против дронов. Разработчики обязуются поставить несколько прототипов мощных микроволновых аппаратов типа Leonidas, последняя версия которых была протестирована в апреле 2022-го, пишет defensenews.com.

По словам гендиректора Epirus Кена Бедингфилда, системы ПВО не очень качественно справляются с ударными дронами. Он добавил, что машина способна устранить целый рой БПЛА. Издание пишет, что Leonidas способна бороться с разного рода воздушными и "электронными" угрозами, т.е. не только с беспилотниками, но и с барражирующими боеприпасами, ракетами и пр. В США понимают, что дроны все чаще и чаще будут использоваться в вооруженных конфликтах — война в Украине это ярко продемонстрировала, поэтому Пентагон заинтересован в таких средствах, как Leonidas.

Компания Epirus в октябре прошлого года объявила о том, что эксперты из General Dynamics Land Systems установили микроволновое оружие Leonidas на боевую машину Stryker, а затем провела его испытания, в ходе которых были "сожжены" как отдельные дроны, так и целый рой БПЛА. Данный "трансформер" получил название Stryker Leonidas.

Такое оружие относится к разряду электромагнитного. Работает оно благодаря сверхмощному электромагнитному излучению СВЧ-диапазона (0,3-300 ГГц). Оператор направляет излучение на объект (например, дрон), под воздействием которого его электронная "начинка" (радиоэлектронные и оптические элементы) просто сгорает.

Ранее мы сообщали о том, что украинские военные смогли своими руками сделать из коммерческих БПЛА настоящие ударные беспилотники.