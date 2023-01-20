"Валит с небес": военные оснащают обычные дроны пулеметами и гранатометами (фото)

Разведчики из Закарпатья планируют собрать мини-флот из пяти ударных БПЛА для проведения спецоперации против российской армии.

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Добровольческий разведывательный батальон "Солнышко" из Закарпатской области создает ударные дроны, оснащенные пулеметами и гранатометами. Об этом закарпатский журналист Павел Федака сообщил на своей странице в Facebook.

Украинские специалисты уже несколько месяцев переделывают готовые беспилотники, прикрепляя к ним стрелковое оружие. Первый экспериментальный прототип уже показал себя в деле — его модификация обошлась в 80 тыс. грн.

[ + – ] Модифицированный дрон с оружием Фото: Facebook

"Дрон валит из пулемета с небес и сбрасывает сверху мощные молнии-громовицы, предоставленные нашими западными партнерами", — заявил Павел.

В ближайшее время они планируют модифицировать еще 4 дрона, полученные от Закарпатской областной военной администрации и Чопского горсовета. БПЛА собираются выпускать серийно, поэтому производитель сможет уменьшить себестоимость с 80 тыс. грн до 60 тыс. грн за единицу.

[ + – ] Комбат ДРБ "Солнышко" рядом с мультикоптерами Фото: Facebook [ + – ] Многоцелевые коптеры, полученные ДРБ "Солнышко" от Чопской общины Фото: Facebook

В октябре писали, что украинские инженеры прикрепили пулемет к октокоптеру. По словам разработчиков, такая летающая турель со стабилизатором сможет бороться с дронами-камикадзе Shahed-136. Внешне летательный аппарат похож на тот, что продемонстрировал ДБР "Солнышко".

В августе появилась информация, что в Иране выпустили беспилотник Karrar, оснащенный шестиствольным пулеметом Akhgar калибра 7,62-мм. По словам источников, возможности конструкции опробовали во время учений. В сети даже появилось видео, однако оно довольно низкого качества.