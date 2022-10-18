"Привет, Шахед": украинские инженеры установили мини-пулемет на дрон (видео)

Беспилотник поможет бороться с иранскими дронами-камикадзе, которые используют ВС РФ.

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Украинские волонтеры присоединили мини-пулемет на дрон. Об этом сообщает разработчик ПО Роман Кирилюк в Твиттере.

Волонтеры инициировали создание беспилотника с мини-пулеметом для борьбы с иранскими дровами камикадзе.

"Привет Shahed-136! Мы прикрепили к дрону мини-пулемет", — подписал ролик автор.

В скором времени волонтеры покажут работу дрона в действии. На коротком ролике видно октокоптер с установленным внизу пулеметом. Он держится на устройстве схожим на стабилизатор. Подробностей о том, каким образом будет вестись стрельба, и насколько это эффективная идея, пока нет.

Напомним, в сети опубликовали снимки иранской базы по производству дронов-камикадзе Shahed-136 с полным циклом изготовления. 17 октября ВСУ днем сбили 37 дронов-камикадзе Shahed-136.

Также росСМИ пишут, что ВС РФ заказали новые иранские дроны-камикадзе Arash-2. У них больший заряд в боеголовке.