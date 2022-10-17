ВСУ за неполные сутки уничтожили 37 дронов-камикадзе Shahed-136, — командование

Атаки вражеских беспилотников на Киев осуществлялись с южного направления.

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Ночью и утром 17 октября подразделения Вооруженных сил Украины сбили 37 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, с помощью которых ВС РФ атаковали украинские города. Об этом говорится в сводке Командования Воздушных сил ВСУ.

По данным ведомства, первая "партия" иранских дронов-камикадзе Shahed-136 была сбита 17 октября в период времени с 03:30 до 06:50.

"Силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" сбиты пятнадцать дронов: шесть над Одесской областью и девять над Николаевщиной. В общей сложности на южном направлении в ночное время с 16 по 17 октября уничтожено 26 Shahed-136", — говорится в сообщении командования.

Помимо этого, подразделения ПВО сбили три крылатые ракеты, которыми ВС РФ пытались атаковать критические объекты инфраструктуры.

Через час Командование ВС ВСУ уточнило, что украинским военнослужащим удалось уничтожить еще 11 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Девять вражеских беспилотников были сбиты на северном и центральном направлениях зенитно-ракетными подразделениями и истребительной авиацией. Еще два иранских дрона-камикадзе Shahed-136 нейтрализовали бойцы Сухопутных войск ВСУ.

Таким образом, за неполные сутки украинские военнослужащие сбили 37 вражеских БПЛА.

"По уточненной информации, все атаки дронов-камикадзе по столице осуществлялись с южного направления", — подытожили в Командовании ВС ВСУ.

Напомним, утром 17 октября российские войска, используя дроны-камикадзе Shahed-136, атаковали Киев. В Шевченковском районе столицы в ходе удара прогремело несколько взрывов, а жилые многоквартирные дома получили различные разрушения.

Через какое-то время ВС РФ повторно атаковали Киев с помощью дронов-камикадзе Shahed-136. Серия новых взрывов прогремела также в Шевченковском районе, а один из вражеских беспилотников ударил в многоквартирный жилой дом.

Позже Киевская военная администрация уточнила, что в ходе атаки на Киев было зафиксировано четыре вражеских прилета.