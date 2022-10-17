В Киеве зафиксировали четыре "прилета" от дронов-камикадзе, — военная администрация

Войска РФ ударили беспилотником по жилому дому в Шевченковском районе столицы. Мэр Кличко призвал киевлян не выезжать в центр города.

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В результате сегодняшней атаки войск РФ по Киеву в украинской столице было зафиксировано четыре удара при помощи дронов-камикадзе. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА) в своем телеграм-канале.

По состоянию на 09:00 17 октября в Киеве было зафиксировано четыре "прилета", сообщили в администрации. Также в КГВА уточнили, что одно из попаданий пришлось на жилой дом в Шевченковском районе столицы. Информация о пострадавших уточняется.

Отметим, что в 07:27 мэр Киева Виталий Кличко сообщал о пожаре в нежилом здании и повреждениях нескольких жилых домов. Городской голова также заявил, что движение в центре города было перекрыто сразу на нескольких участках улиц.

"Обращаюсь к жителям Киева, не выезжайте в центр города без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — написал Кличко.

Тем временем агентство AFP поделилось фотографиями сегодняшней атаки войск РФ по Киеву.

Фото: AFP

Напомним, первая атака россиян иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Киеву была осуществлена около 7:00 утра. Несколько взрывов прогремело в Шевченковском районе Киева, а в результате ударов беспилотников пострадали многоквартирные жилые дома.

Также Фокус писал о повторном ударе войск РФ по украинской столице.

Ранее мы сообщали, что 17 октября ВС РФ нанесли ракетные и артиллерийские удары по нескольким областям Украины.