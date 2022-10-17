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Военный Фокус Российско-украинская война Атака Киева дронами-камикадзе 17 октября

В Киеве зафиксировали четыре "прилета" от дронов-камикадзе, — военная администрация

Дрон-камикадзе Shahed-136, Shahed-136, Shahed-136 дрон
Фото: AFP | В Киеве зафиксировали четыре прилета

Войска РФ ударили беспилотником по жилому дому в Шевченковском районе столицы. Мэр Кличко призвал киевлян не выезжать в центр города.

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В результате сегодняшней атаки войск РФ по Киеву в украинской столице было зафиксировано четыре удара при помощи дронов-камикадзе. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА) в своем телеграм-канале.

По состоянию на 09:00 17 октября в Киеве было зафиксировано четыре "прилета", сообщили в администрации. Также в КГВА уточнили, что одно из попаданий пришлось на жилой дом в Шевченковском районе столицы. Информация о пострадавших уточняется.

Отметим, что в 07:27 мэр Киева Виталий Кличко сообщал о пожаре в нежилом здании и повреждениях нескольких жилых домов. Городской голова также заявил, что движение в центре города было перекрыто сразу на нескольких участках улиц.

"Обращаюсь к жителям Киева, не выезжайте в центр города без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — написал Кличко.

Тем временем агентство AFP поделилось фотографиями сегодняшней атаки войск РФ по Киеву.

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киев взрыв, киев взрывы, киев шахед, киев шахид Fullscreen
киев взрыв, киев взрывы, киев шахед, киев шахид Fullscreen
Фото: AFP
киев взрыв, киев взрывы, киев шахед, киев шахид Fullscreen
киев взрыв, киев взрывы, киев шахед, киев шахид
киев взрыв, киев взрывы, киев шахед, киев шахид
киев взрыв, киев взрывы, киев шахед, киев шахид
киев взрыв, киев взрывы, киев шахед, киев шахид

Напомним, первая атака россиян иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Киеву была осуществлена около 7:00 утра. Несколько взрывов прогремело в Шевченковском районе Киева, а в результате ударов беспилотников пострадали многоквартирные жилые дома.

Также Фокус писал о повторном ударе войск РФ по украинской столице.

Ранее мы сообщали, что 17 октября ВС РФ нанесли ракетные и артиллерийские удары по нескольким областям Украины.