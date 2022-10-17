Оккупанты повторно атаковали Киев дронами-камикадзе (фото, видео)

Серия новых взрывов прогремела в Шевченковском районе, а один из вражеских беспилотников ударил в многоквартирный жилой дом.

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В понедельник, 17 октября, ВС РФ повторно атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Эту информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, новые взрывы после атаки дронов-камикадзе Shahed-136 прогремели в Шевченковском районе Киева.

[ + – ] Россияне повторно атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136

Мэр Киева в своем Telegram-канале также обнародовал фото уничтоженного иранского дрона-камикадзе Shahed-136, с помощью которого ВС РФ атаковали украинскую столицу. На одном из обломков можно отчетливо увидеть надпись "Герань 2".

[ + – ] Обломки сбитого дрона-камикадзе Shahed-136 в Киеве

Советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале сообщил, что один из дронов-камикадзе Shahed-136 ударил по многоэтажному жилому дому. Информация о пострадавших и возможных жертвах уточняется.

[ + – ] Дрон-камикадзе Shahed-136 ударил в многоквартирный жилой дом в Киеве

Позже Геращенко в эфире местного телеканала уточнил, что россияне также атаковали дронами-камикадзе объекты инфраструктуры, которые расположены возле центрального железнодорожного вокзала. По его словам, в результате удара пострадало здание, однако оно продолжает функционировать.

"Они атаковали объекты рядом с вокзалом, никто не ранен и не убит. ПВО работает, они будут искать лучшие способы для сбивания этих дронов", — добавил Геращенко, комментируя повторную атаку по Киеву.

[ + – ] Россияне атаковали дронами-камикадзе объекты возле железнодорожного вокзала

Пользователи в соцсетях также публикуют видео, на которых можно увидеть пролеты иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в небе над Киевом, а также услышать работу подразделений ПВО по вражеским беспилотникам.

[ + – ] Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 засняли в небе над Киевом

[ + – ] Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 засняли в небе над Киевом

Отметим, что первая атака россиян иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Киеву была осуществлена около 7:00 утра. Несколько взрывов прогремело в Шевченковском районе Киева, а в результате ударов беспилотников пострадали многоквартирные жилые дома.

Также сообщалось, что утром 17 октября ВС РФ нанесли ракетные и артиллерийские удары по нескольким областям Украины, а под огонь оккупантов попали объекты критической и энергетической инфраструктуры.