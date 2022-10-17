Оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе: все подробности (фото)

В результате атаки в Шевченковском районе повреждены несколько жилых домов, а спасатели занимаются ликвидацией пожара.

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В понедельник, 17 октября, ВС РФ атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

После объявления воздушной тревоги в Киеве прогремело несколько взрывов.

[ + – ] ВС РФ атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136

Как утверждает Виталий Кличко, Шевченковский район столицы как минимум дважды атаковали иранские дроны-камикадзе Shahed-136. На место атаки оперативно прибыли бригады скорой помощи и сотрудники ГСЧС для ликвидации последствий.

[ + – ] ВС РФ атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136

Через время мэр Киева уточнил, что в результате атаки дронами-камикадзе Shahed-136 в Шевченковском районе повреждены несколько жилых домов.

"В результате атаки дронами пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики — на месте. Информацию о пострадавших уточняем", — добавил Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Информацию об атаке иранскими дронами-камикадзе также подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Очередной удар по украинской столице руководитель ОП назвал "агонией" и призвал союзников передать Вооруженным силам как можно быстрее системы ПВО.

[ + – ] ВС РФ атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136

Напомним, что 10 октября ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Киеву, в ходе которого зафиксированы прилеты вражеских ракет в нескольких районах столицы. Жертвами атаки оккупантов, по меньшей мере, стали 8 мирных жителей. Почти еще 50 граждан получили различные ранения.

Утром 13 октября ВС РФ, используя иранские дроны-камикадзе Shahed-136, атаковали Киевскую область. Под удар россиян попали объекты инфраструктуры, на которых после атаки вспыхнули пожары.