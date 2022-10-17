Окупанти атакували Київ дронами-камікадзе: всі подробиці (фото)

Внаслідок атаки у Шевченківському районі пошкоджено кілька житлових будинків, а рятувальники займаються ліквідацією пожежі.

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У понеділок, 17 жовтня, ЗС РФ атакували Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив мер української столиці Віталій Кличко.

Після оголошення повітряної тривоги в Києві пролунало кілька вибухів.

[ + – ] ЗС РФ атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136

Як стверджує Віталій Кличко, Шевченківський район столиці щонайменше двічі атакували іранські дрони-камікадзе Shahed-136. На місце атаки оперативно прибули бригади швидкої допомоги та співробітники ДСНС для ліквідації наслідків.

[ + – ] ЗС РФ атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136

Через деякий час мер Києва уточнив, що внаслідок атаки дронами-камікадзе Shahed-136 у Шевченківському районі пошкоджено кілька житлових будинків.

"Внаслідок атаки дронами пожежа у нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Пошкоджено кілька житлових будинків. Медики — на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо", — додав Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Інформацію про атаку іранськими дронами-камікадзе також підтвердив глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Черговий удар по українській столиці керівник ОП назвав "агонією" і закликав союзників передати Збройним силам якнайшвидше системи ППО.

[ + – ] ЗС РФ атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136

Нагадаємо, що 10 жовтня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Києву, під час якого зафіксовано прильоти ворожих ракет у кількох районах столиці. Жертвами атаки окупантів щонайменше стали 8 мирних жителів. Майже ще 50 громадян отримали різні поранення.

Вранці, 13 жовтня, ЗС РФ, використовуючи іранські дрони-камікадзе Shahed-136, атакували Київську область. Під удар росіян потрапили об'єкти інфраструктури, де після атаки спалахнули пожежі.