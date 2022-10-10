ЗС РФ запустили ракети по центру Києва: є загиблі та поранені (фото, відео)

Масований запуск ракет військами Росії йде з Каспійського напрямку. Один зі снарядів упав у районі пам'ятника Грушевському на вулиці Володимирській у центрі Києва.

Related video

У центрі Києва пролунало кілька вибухів, до місця події попрямували відповідні служби. Про це написав у Telegram мер столиці Володимир Кличко.

"Декілька вибухів у Шевченківському районі — у центрі столиці. Усі служби їдуть на місця. Деталі пізніше", — повідомив градоначальник.

Радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що одна з російських ракет впала в районі пам'ятника Грушевському на вулиці Володимирській у центрі Києва.

У соцмережах пишуть про п'ять вибухів у центральній частині міста, на відеозаписах видно клуби диму в повітрі. Кияни говорили про роботу ППО.

У центрі Києва горять цивільні машини, в ДСНС повідомляють, що внаслідок ударів є загиблі та постраждалі.

Кореспондент Фокусу чув звук вибуху на Оболоні в Києві.

Геращенко пише про можливі нові прольоти ракет у напрямку Києва та заходу України.

Вибухи в Дніпрі

Російські війська обстріляли ракетами Дніпро. У місцевих пабліках повідомляли про звуки вибухів, після яких піднімалися повітря клуби диму. Мер міста Борис Філатов просить не залишати укриття.

Щонайменше 5 вибухів пролунали під час повітряної тривоги, одна з ракет упала у житловому районі міста.

Telegram-канал monitor, який відстежує маневри ворожої авіації, повідомляв про масований запуск ракет військами Росії з Каспійського напрямку. Частина ракет долає лінії ППО.

"Пускали як із Каспію, так і з Курської області. Ту-95 МС + Ту-22 М3. Новий "командувач" (генерал Сергій Суровікін, — ред.) корінням з авіації", — зазначили фахівці.

Нагадаємо, що вночі 10 жовтня російські окупанти вдарили по Запоріжжю — внаслідок прильоту зруйнувався житловий будинок, є постраждалі.

Напередодні збройні сили РФ атакували прикордонну Сумську область, за добу було зафіксовано 19 обстрілів. Через прильоти загинула одна людина.