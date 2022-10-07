Війська РФ обстріляли Сумську область: є загиблий, пошкоджено будинки

За добу в регіоні зафіксували 170 "прильотів", противник використав артилерію та скидав неконтрольовані ракети з гелікоптерів.

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Збройні сили РФ атакували прикордонну Сумську область — за добу зафіксовано 19 обстрілів, внаслідок чого загинула одна людина. Про це у п'ятницю, 7 жовтня, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі.

"Усього 170 прильотів на території регіону... Сьогодні обстріли тривають. Є поранені. Вже відомо про одного загиблого", — йдеться у публікації Тимошенко.

Також представник Офісу президента повідомив, що внаслідок ворожих ударів по Сумській області пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та лінії електропередач. Тимошенко додав, що війська РФ також скидали на територію регіону некеровані ракети з гелікоптерів.

Зі свого боку голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький о 09:42 повідомив, що вчора, 6 жовтня, близько 22:00 Збройні сили РФ обстріляли прикордонні села з артилерії, також постраждала територія Новослобідської громади. Внаслідок цього пошкоджено будинок культури та житловий будинок.

О 6 ранку, за словами чиновника, у Шалигінській громаді зафіксовано чотири кулеметні черги, після 7 ранку — 2 мінометні удари. Після 9 ранку, як повідомляє Живицький, війська РФ відкрили вогонь по території Великописарівської громади.

Нагадаємо, вночі, 7 жовтня, російські війська також обстріляли Запоріжжя та Нікополь Дніпропетровської області, є постраждалий.

За даними Генерального штабу ЗСУ, сьогодні Російська Федерація може посилити обстріли українських міст з нагоди дня народження президента РФ Володимира Путіна.