РФ може посилити масовані обстріли України в день 70-річчя Путіна, – Генштаб

За даними генерала Громова, 7 жовтня, у день народження глави Кремля, загроза атак ЗС РФ може зрости. Це пов'язано з тим, що окупанти часто діють із прив'язкою до якихось "особливих" дат.

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Російська Федерація може посилити масований обстріл українських міст у день народження президента РФ Володимира Путіна. 7 жовтня російський лідер відзначає своє 70-річчя. Про це на сьогоднішньому брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Він наголосив, що посилення атак на Україну може бути пов'язане із прихильністю ворога до якихось особливих, "сакральних" дат.

"Пам'ятаємо, що на День незалежності України противник здійснював масовані удари, застосовував усі можливі види зброї, щоб сіяти паніку в наших лавах і завдавати максимальних пошкоджень як цивільної, так і військової інфраструктури", — прокоментував Громов, відповідаючи на запитання про очікування українського командування у зв'язку з ювілеєм глави держави-агресора.

Генерал зазначив, що такі масовані удари 7 жовтня можуть завдаватися як за указом самого Путіна, так і з ініціативи російського військового керівництва.

"Якщо це дійсно будуть самостійні рішення військових керівників, то дуже хотілося б, щоб вони "накосячили" і щодо них надалі приймали відповідні кадрові рішення", — уточнив він.

Також Громов наголосив, що для українських військовослужбовців завтра буде звичайнісінький день.

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Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни вважає, що Володимир Путін призначив міністра оборони Сергія Шойгу "цапом-відбувайлом" за часткову мобілізацію та провали ЗС РФ на передовий в Україні. Аналітики зазначають, що у РФ зростає невдоволення на тлі відступу російських військових на кількох напрямках фронту.

Учора, 5 жовтня, глава Кремля офіційно завершив анексію захоплених українських областей. До 1 січня 2026 діють перехідні періоди, протягом яких окуповані області повинні інтегруватися в усі системи Росії.