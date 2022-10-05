Путін офіційно завершив анексію захоплених українських областей (фото)

До 1 січня 2026 року діють перехідні періоди, протягом яких окуповані області повинні інтегруватися в усі системи Росії.

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У середу, 5 жовтня, президент Росії Володимир Путін ратифікував закони про входження окупованих українських територій до складу країни-агресора. Відповідні укази опубліковано на офіційному порталі глави Кремля.

Зокрема, Володимир Путін підписав "закони про приєднання" до складу Російської Федерації Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Окуповані частини українських територій, згідно з опублікованими документами, стануть новими суб'єктами країни-агресора.

Крім цього, своїми указами Володимир Путін призначив Дениса Пушиліна "тимчасово виконувачем обов'язків голови ДНР", Леоніда Пасічника — "вріо глави ЛНР", Володимира Сальдо — "вріо губернатора Херсонської області", а Євгена Балицького — "вріо губернатора Запорізької області".

"Згідно з договором, до 1 січня 2026 року діє перехідний період, протягом якого врегулюються питання інтеграції нових суб'єктів РФ в економічну, фінансову, кредитну та правову системи Російської Федерації, в систему органів державної влади Російської Федерації, а також питання виконання військового обов'язку та несення військової служби на території нових суб'єктів", — йдеться в указах президента країни-агресора.

[ + – ] Володимир Путін офіційно завершив анексію захоплених українських областей

Нагадаємо, 3 жовтня Державна дума схвалила офіційну анексію Росією окупованих українських областей. Слідом за Держдумою Рада Федерацій схвалила ратифікацію документів, що передбачають входження захоплених регіонів України до складу РФ.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Держдуми та Радфеду, підписав указ про набуття чинності рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із Росією, поки її головою є Володимиром Путін. Глава держави також підписав указ про нікчемність рішень Володимира Путіна, які стосуються анексії українських областей.