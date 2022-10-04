Зеленський підписав указ про нікчемність рішень Путіна: він стосується анексії регіонів України

Рішення Путіна про "включення" українських територій до складу РФ не мають жодних юридичних наслідків, говорить текст указу Зеленського.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про визнання нікчемними рішення російського лідера Володимира Путіна щодо анексії українських територій. Документ оприлюднили на сайті глави держави у вівторок, 4 жовтня.

В указі під назвою "Про нікчемність актів, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України" президент нагадав, що територія України є цілісною та недоторканною в її міжнародно-визнаних кордонах, а також є неподільною відповідно до Акту проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. У документі також зазначається, що українська держава має право на збереження та відновлення територіальної цілісності.

Глава держави ухвалив "визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента РФ" Володимира Путіна про анексію Криму та Севастополя, про "визнання незалежності" Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також про анексію цих чотирьох регіонів.

Також нікчемними президентом України визнано будь-які інші рішення, ухвалені на підставі вищевказаних указів Путіна.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський своїм указом про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони затвердив відмову від переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Також ми писали, що, за словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, Кремль досі не знає, в яких межах він "приєднав" до складу РФ Херсонську та Запорізьку області.