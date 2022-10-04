Зеленский подписал указ о ничтожности решений Путина: он касается аннексии регионов Украины

Решения Путина о "включении" украинских территорий в состав РФ не имеют никаких юридических последствий, гласит текст указа Зеленского.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании ничтожными решения российского лидера Владимира Путина об аннексии украинских территорий. Документ был обнародован на сайте главы государства во вторник, 4 октября.

В указе под названием "О ничтожности актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины" президент напомнил, что территория Украины целостна и неприкосновенна в ее международно-признанных границах, а также является неделимой в соответствии с Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года. В документе также отмечается, что украинское государство обладает правом на сохранение и восстановление территориальной целостности.

Глава государства постановил "признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента РФ" Владимира Путина об аннексии Крыма и Севастополя, о "признании независимости" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также об аннексии этих четырех регионов.

Также ничтожными президентом Украины признаны любые другие решения, принятые на основании вышеуказанных указов Путина.

Напомним, ранее сегодня Зеленский своим указом о введении в действия решения Совета национальной безопасности и обороны утвердил отказ от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также мы писали, что, согласно словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не до сих пор не знает, в каких границах он "присоединил" в состав РФ Херсонскую и Запорожскую области.