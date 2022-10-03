Кремль не знает, в каких границах он "присоединил" Херсонскую и Запорожскую области, — Песков

Границы двух украинских областей в составе РФ зависят "только от воли людей", заявил пресс-секретарь Путина.

Related video

Кремль не располагает информацией о том, в каких границах он "присоединил" в состав РФ Херсонскую и Запорожскую области, решение этого вопроса зависит "только от воли людей", которые проживают на этих территориях. Об этом свидетельствует заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в комментарии агентству "РИА Новости".

"Скажу менее юридическим языком: ЛНР, ДНР границы 2014 года (административные границы Луганской и Донецкой областей Украины — ред.), Херсон и Запорожье по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", — сказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что в любом случае вопрос границ двух областей "будет зависеть только от воли людей, которые проживают" там, однако каким образом в Москве намерены с ними советоваться пресс-секретарь Путина не уточнил. В то же время Песков добавил, что новых псевдореферендумов или опросов жителей регионов Кремль проводить пока не планирует.

Напомним, на церемонии в Кремле 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых референдумов, проведенных оккупантами в этих регионах.

Тем временем в Вооруженных силах Украины сообщили, что проведение так называемых "референдумов" в частично оккупированных Херсонской и Запорожской областях не остановило продвижение украинских войск на юге страны.