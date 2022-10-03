Кремль не знає, в яких межах він "приєднав" Херсонську та Запорізьку області, — Пєсков

Кордони двох українських областей у складі РФ залежать "тільки від волі людей", заявив речник Путіна.

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Кремль не має інформації про те, в яких межах він "приєднав" до складу РФ Херсонську та Запорізьку області, вирішення цього питання залежить "тільки від волі людей", які проживають на цих територіях. Про це свідчить заява прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова у коментарі агентству "РИА Новости".

"Скажу менш юридичною мовою: ЛНР, ДНР кордони 2014 року (адміністративні кордони Луганської і Донецької областей України — ред.), Херсон і Запоріжжя щодо кордонів ми продовжимо радитися з населенням цих областей", — сказав Пєсков.

Також представник Кремля зазначив, що в будь-якому випадку питання кордонів двох областей "залежатиме лише від волі людей, які проживають" там, проте як у Москві мають намір із ними радитися прессекретар Путіна не уточнив. Водночас Пєсков додав, що нових псевдореферендумів чи опитувань жителів регіонів Кремль проводити поки що не планує.

Нагадаємо, на церемонії у Кремлі 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про анексію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей за підсумками фейкових референдумів, проведених окупантами у цих регіонах.

Тим часом у Збройних силах України повідомили, що проведення так званих "референдумів" у частково окупованих Херсонській та Запорізькій областях не зупинило просування українських військ на півдні країни.