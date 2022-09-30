Псевдореферендум не остановил контрнаступление ВСУ в Херсонской области, – Гуменюк

По словам спикера Сил обороны юга, украинские подразделения в последние дни существенно продвигаются на херсонском направлении. Оккупанты на этом участке не могут усилить свою группировку из-за разрушенной логистики.

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Проведение так называемых "референдумов" в частично оккупированных Херсонской и Запорожской областях не остановил продвижение украинских войск на юге. Об этом в эфире национального телемарафона заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По словам спикера, в последние дни ВСУ существенно продвигаются, в том числе на херсонском направлении. При этом оккупационная власть в захваченном регионе полностью растеряна из-за этого.

"Они [оккупационные руководители] не совсем понимают, что дает им этот референдум. Они просто выполнили указание сверху, но видят, что это не останавливает Силы обороны, не останавливает существенно продвигающиеся подразделения ВСУ на херсонском направлении", –– в частности, прокомментировала Гуменюк.

Как считает спикер, российские войска на этом участке фронта не могут подтянуть резервы и усилить свою группировку, так как украинские военные держат под огневым контролем все логистические пути.

"Активность военных РФ на этом направлении невозможна, так как очень повреждена логистика, постоянно и громко взрываются пункты управления, полностью растерянное войско", –– уточнила руководитель пресс-центра.

Гуменюк подчеркивает, что россияне пытаются отремонтировать Антоновский и Каховские мосты и подтягивают туда ремонтные бригады для этого.

"У них есть цель –– перебраться с левого берега [Днепра] на правый, либо успеть сбежать с правого на левый [при контрнаступлении ВСУ]", –– говорит она.

Однако положительных для себя результатов оккупанты добиться не могут, так как огневой контроль украинских подразделений не позволяет отремонтировать переправы.

Гуменюк добавила, что со стороны оккупированного Крыма россияне начали подтягивать недавно мобилизованных солдат. Предположительно, их начали тренировать на захваченной украинской территории на левом берегу Днепра.

Напомним, россияне бегут из окруженного украинскими войсками Лимана. Боевик Денис Пушилин признал, что город находится в полуокружении, а дорога от Сватово, которую используют оккупанты, обстреливается украинскими Вооруженными силами.

Ранее американский Институт изучения войны сообщил, что поражение россиян в Лимане приведет к обрушению еще одного участка фронта. Военные исследователи говорят о серьезных последствиях для российских войск в Донецкой и Луганской областях из-за потенциальной потери населенного пункта.